Yolanda Arnau, presidenta de TeaCast: "La principal barrera está en la educación. Hay niños con autismo en todas las aulas"

En cualquier aula, en un parque o en una actividad cotidiana, el autismo está mucho más presente de lo que parece, aunque a menudo pasa desapercibido. Este 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Asociaciones y familias vuelven a alzar la voz para recordar que se trata de una realidad diversa y, en muchos casos, invisible, que sigue enfrentándose a barreras sociales, educativas y de comprensión.

Bajo el lema Menos prejuicios y más apoyo, ponen el foco tanto en la visibilización, como la necesidad urgente de avanzar hacia una inclusión real que vaya más allá de gestos simbólicos.

La situación en la sociedad

La presidenta de la asociación TeaCast, Yolanda Arnau, afirma que"cada vez hay más conocimiento y diagnósticos, pero insiste en que la falta de formación sigue siendo uno de los principales problemas, ya que hay niños con autismo en todas las aulas”

En la misma línea, Anabel Cornago, periodista y madre de un joven con TEA, destaca la importancia de hablar del autismo con naturalidad: "Lo desconocido puede llegar a asustar". Para ella, la visibilización es esencial para construir una sociedad más inclusiva, en la que «todas las personas somos igual de valiosas» y puedan convivir aportando sus diferentes formas de ver el mundo.

En los últimos años, la percepción social ha empezado a cambiar. Cornago subraya que cada vez se habla más de neurodiversidad y que, incluso las propias personas autistas, son quienes están mostrando su realidad «desde dentro». «Se está empezando a entender como una manera distinta a percibir, pensar y sentir, con fortalezas y habilidades, no solo con dificultades», explica la periodista.

No obstante, ambas coinciden en que el camino por recorrer es largo. Arnau recuerda cómo, hace 15 años, cuando recibió el diagnóstico de su hijo, se sintió completamente sola: «No sabía nada más que lo que veía en las películas». Hoy, a pesar de que hay más información, persisten mitos como el de que las personas con autismo «están en su mundo». «Mundos solo hay uno, el de todos», zanja Arnau.

Educación: la gran asignatura pendiente

En el ámbito donde las carencias son más evidentes es el educativo. «La principal barrera está en la Educación. Falta formación en el profesorado y adaptar los entornos, sobre todo en secundaria», afirma la presidenta de TeaCast.

Además, los entornos no siempre tienen en cuenta las necesidades sensoriales de las personas con autismo. «El ruido o el caos pueden resultar abrumadores», explica Cornago, quien insiste en la importancia de adaptar los contextos para que puedan desarrollar todo su potencial.

Diagnósticos y familias

Otro de los grandes problemas es el acceso al diagnóstico temprano. En Castellón, según Arnau, existe una saturación en la unidad de salud mental que retrasa este proceso. «Si el diagnóstico llega tarde, no puedes acceder a terapias, a menos que los padres puedan pagarlas», advierte.

Para las familias, ese momento marca un antes y un después. Cornago lo vivió como un alivio: «Nos permitió dejar de tener miedo a lo desconocido y empezar a ser cómplices».

Inclusión en todos los sectores

Aunque se han impulsado iniciativas de sensibilización, la presidenta de TeaCast advierte de que algunas se quedan en lo superficial. El reto, coinciden, es lograr una inclusión efectiva en todos los ámbitos: educativo, social y laboral.

Desde la experiencia personal, Cornago comparte su historia para demostrar que «con autismo sí se puede». «Mi hijo fue diagnosticado con grandes dificultades en la comunicación y hoy estudia Física en la universidad», comenta la periodista.

En este Día Mundial del Autismo, el mensaje es claro: la inclusión no pasa solo por visibilizar, sino por comprender y actuar. La divulgadora recuerda que no se trata de casos aislados: «Hay 78 millones de historias de respeto y superación».

Porque, en definitiva, se trata de construir una sociedad en la que todas las personas, con sus diferencias, tengan cabida. Una sociedad con menos juicios y más apoyo.