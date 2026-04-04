Más de 3.100 extranjeros logran en un año permiso para trabajar en Castellón

El proceso de regularización masiva de inmigrantes, que empezará dentro de muy pocos días y legalizará el estatus de hasta medio millón de personas que puedan acreditar haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025, tendrá un importante impacto económico. En Castellón, y según los sindicatos, entre los sectores que más podrían verse beneficiados por este proceso destacan la construcción, la hostelería o la agricultura que son, precisamente, los que más problemas tienen a la hora de encontrar mano de obra. Y eso que cada vez son más los extranjeros que piden una autorización para poder trabajar en una obra, una explotación ganadera o un hotel.

En 2025, y según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, fueron 3.152 las autorizaciones a extranjeros para trabajar en Castellón o, lo que es lo mismo, una media de nueve al día. Lo llamativo es que la cifra supone un 25% más que en 2024, cuando los permisos laborales ascendieron a 2.516. En el conjunto de la Comunitat Valenciana la evolución también es al alza y a lo largo del año pasado se contabilizaron 24.808 autorizaciones.

Del total de los permisos, 1.514 fueron por arraigo y otras circunstancias excepcionales, es decir, personas que ya están residiendo y trabajando en Castellón. A esta cifra les siguen 1.267 autorizaciones para residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, mientras que otras 207 fueron permisos para trabajar en alguna empresa de la provincia. Y más datos: para 481 migrantes fue una primera expedición en la provincia; otras 1.734 fueron autorizaciones únicas y 921 (casi una de cada tres) fueron renovaciones para seguir trabajando en Castellón.

Y, ¿de dónde proceden la mayoría de los extranjeros que solicitan un permiso para ganarse la vida en la provincia? Casi 1.500 de los 3.152 venían de América, mientras que 1.368 eran originarios de África. En el primer caso, predominan los nacidos en Colombia (845 autorizaciones); Perú (161) o Argentina (59). En el segundo caso, las nacionalidades más numerosas fueron Marruecos (1.074), Argelia (122) y Senegal (105). El ministerio también autorizó a 151 ciudadanos de Pakistán y a otros 27 de la India poder trabajar en la provincia.

Algo más del 70% de quienes recibieron el permiso de trabajo durante el pasado ejercicio tenían entre 25 y 44 años, mientras que aquellos de más de 44 años acapararon el 21,19% de los permisos. Además, predominaron los hombres (2.117 de un total de 3.152).

Limpiadoras, peones agrícolas...

Por lo que se refiere a los empleos que ocupan los migrantes que solicitan un permiso de trabajo en Castellón la conclusión también es clara. La gran mayoría (el 49%) se destinaron a las llamadas ocupaciones elementales, una categoría que incluye el empleo doméstico, pero también trabajos como ayudante de cocina, peón agrario, marinero o repartidor. A este grupo le sigue (19%) los profesionales de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores. Otro 15% de las autorizaciones fue para cubrir puestos de cualificados en la industria manufacturera y la construcción. Menos del 10% fueron para directores y gerentes, contables o técnicos.

Pero no todos los inmigrantes que solicitan un permiso de trabajo en la provincia lo consiguen. Durante el año pasado, el ministerio rechazó 282 solicitudes, la mayoría por no cumplir algunos de los requisitos contemplados en la ley de Extranjería.