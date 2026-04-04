Alejandro Ribes, director de la UNED en Castellón, analiza cómo ha sido su primer año en este cargo en 'Mediterráneo' este domingo
Hablará sobre los desafíos de la universidad a distancia y su apuesta por la innovación educativa, entre otros temas
El director de la UNED en Castellón, Alejandro Ribes Ferrer, protagonizará este domingo una nueva entrega de la entrevista semanal de Mediterráneo, en la que analizará su primer año al frente de la institución.
Ribes, que asumió el cargo en abril de 2025 en un contexto marcado por la inestabilidad interna, hace balance de una etapa centrada en la reorganización del centro, la recuperación de la estabilidad y la puesta en marcha de nuevas líneas de crecimiento. Durante la conversación, el director aborda también los principales retos de futuro de la universidad a distancia, la apuesta por la innovación educativa con especial atención a la inteligencia artificial y el papel social de la UNED en la provincia.
Además, el responsable académico repasa proyectos clave como la expansión territorial de la institución, el impulso de nuevas titulaciones y el fortalecimiento de programas como UNED Sénior, así como la colaboración con otras entidades educativas.
La entrevista completa podrá leerse este domingo en la edición digital y en papel de Mediterráneo.
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