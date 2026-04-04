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Las altas temperaturas llenan las playas de Castellón en Semana Santa

La apertura de la doble circulación en Ferrandis Salvador facilita el acceso a la costa

Las altas temperaturas llenan las playas de Castellón en Semana Santa

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Las altas temperaturas llenan las playas de Castellón en Semana Santa /

Alberto Campos

Castellón

Con termómetros rondando los 20 grados y con un sol radiante, han sido muchos los castellonenses y turistas que han aprovechado para empezar a disfrutar de nuevo de la playa por Semana Santa.

Como por ejemplo en Castelló y Benicàssim, donde muchos se han tumbado al sol y otros han jugado a las palas, a volar cometas o, aprovechando que ya están abiertos, tomar un aperitivo en los chiringuitos.

Cara a estas fechas, el Ayuntamiento ha procedido a abrir el doble sentido de circulación en Ferrandis Salvador, lo que ha facilitado el tránsito a la costa. El TRAM por este tramo, sin embargo, todavía no funciona.

Previsión de Aemet en Castellón

Lo mejor es que, atendiendo a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el buen tiempo se mantendrá en Castellón durante los próximos días, con máximas que pueden alcanzar incluso los 26 grados en zonas del Alto Palancia. En la costa, las máximas se moverán entre los 19 y los 22 grados.

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Esta es la previsión cara a los próximos días en la provincia:

Castelló


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Segorbe


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La Vall d'Uixó


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