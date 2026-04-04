El Grau de Castelló, un escenario vivo todo el año

El Grau de Castelló se consolida como uno de los grandes focos de actividad cultural y social de la provincia con una programación que se extiende a lo largo de todo el año y que combina tradición, innovación y ocio para todos los públicos. Festivales internacionales, exposiciones y propuestas gastronómicas y divulgativas hacen que el entorno portuario se transforme en un espacio vivo que conecta la ciudad con el mar. En todo ello, la colaboración de PortCastelló es decisiva para conectar el entorno portuario con la ciudadanía.

Festival Grau de Circ. / Mediterráneo

Grau de circ

Grau de Circ es un festival anual de circo contemporáneo que se celebra durante la Semana Santa. La cita, totalmente gratuita, convierte la zona costera en una gran carpa de circo al aire libre con espectáculos familiares y culturales. La séptima edición, programada para este fin de semana, cuenta con la participación de doce compañías nacionales e internacionales.

Escala a Castelló. / Erik Pradas

Escala a Castelló

Escala a Castelló reúne barcos históricos, navíos militares y réplicas de época, lo que le convierte en un auténtico festival internacional de tradición marinera. Se creó en 2018 y este año llega a su IX edición, que se celebrará del 9 al 13 de abril. Como novedad, el domingo 12 de abril a las 13.00 horas se recreará una batalla naval que protagonizarán el bergantín Fénix y la goleta Grace. Además, también hay mercados tradicionales, desfiles y música.

Presentación de la primera edición de la Feria de Abril. / Europa Press

Feria de abril

PortCastelló ha impulsado la I edición de la Feria de Abril que se celebrará del 24 al 26 de abril. El evento, mayoritariamente de carácter gratuito y familiar, combina ocio, cultura y gastronomía. Entre los principales atractivos de la programación destacan los conciertos del cantaor flamenco Potito y los espectáculos de baile flamenco a cargo de las bailaoras Lidón Patiño y Aida Lara.

Exposición en el Moruno Espai Cultural. / Mediterráneo

Moruno Espai Cultural

El emblemático edificio Moruno del Grau acoge habitualmente diversas exposiciones de toda índole, desde muestras pictóricas a jornadas micológicas. Su programación puede consultarse en la página web portcastello.com.

PortCeramic Day

PortCastelló, en colaboración con la Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC) y el centro tecnológico, celebra el Día Internacional de la Cerámica (28 de mayo) con el objetivo de destacar su conexión con el sector cerámico, ya que representa una parte fundamental del tráfico de mercancías del puerto. Este año, el programa se desarrollará el próximo 27 de mayo.

El Festival del Viento está organizado por el Ayuntamiento de Castelló. / Erik Pradas

Festival del viento

El III Festival del Viento de Castellón 2026, organizado por el Ayuntamiento de Castelló, se celebrará los días 6 y 7 de junio de 2026 en las playas del Pinar, Gurugú y el Aeroclub de Castelló de la Plana. Se trata de un gran evento familiar con cometas gigantes, exhibiciones aéreas, avionetas y globos aerostáticos. Se espera la participación de casi veinte países. En cada edición consigue reunir a más 50.000 asistentes.

Expo CaixaForum. / Mediterráneo

Expo CaixaForum

Una de las citas culturales más importantes se da entre los meses de junio y septiembre con Expo CaixaForum, una exposición itinerante impulsada por la Fundación ‘la Caixa’ que convierte el espacio público en un auténtico museo al aire libre. Suelen ser exposiciones de fotografía o divulgación cultural y son gratuitas.

El evento Sol Market es toda una experiencia sensorial. / Mediterráneo

Sol Market

Sol Market es un evento al aire libre que transforma las tardes y noches del verano en una experiencia única, creativa y emocionalmente inolvidable. Durante los meses de verano, el espacio se convierte en un lugar vivo, sensorial y familiar junto al mar, donde conviven propuestas de ocio, gastronomía, arte, cultura, comercio y tecnología en un entorno sostenible y visualmente impactante.

Llegada de los Reyes Magos, dentro de la programación 'Nadal al Port'. / Mediterráneo

‘Nadal al port’

'Nadal al Port' ofrece una programación navideña que logra integrar el puerto de Castellón con la ciudad. Entre las actividades destaca el Mercat Solidari y la exposición del Betlem de Frater en el Espai Cultural Moruno. Además, también se hace el tradicional encendido de luces como inicio oficial de las fiestas navideñas y un concurso fotográfico.

Visita al puerto de participantes en el plan de empleo de Cruz Roja con motivo del Día de la Mujer. / Mediterráneo

Visitas guiadas

Durante todo el año, PortCastelló impulsa la iniciativa ‘Conoce tu puerto’ con el objetivo de potenciar el vínculo puerto-ciudad y dar a conocer la importancia del recinto portuario en la generación de riqueza y empleo para su entorno. Las visitas son mensuales y están abiertas a toda la ciudadanía. Se realizan el último domingo de cada mes a las 11:00 horas y tienen una duración de dos horas, aproximadamente. El recorrido se hace en autobús y es gratuito con inscripción previa.

Cátedra Smart Ports

Los Premios Cátedra Smart Ports, impulsados por la Universitat Jaume I (UJI) y la Autoridad Portuaria de Castellón, destacan por valorar la investigación avanzada en tecnologías aplicadas al ámbito portuario, con un especial enfoque en la inteligencia artificial y la sostenibilidad. Las categorías de los galardones son: mejor tesis doctoral, mejor trabajo final de máster y mejor trabajo final de grado.

Premios Faro

Los Premios Faro tienen como finalidad reforzar el sentido de pertenencia a la comunidad portuaria de Castellón, contribuir al conocimiento en diferentes ámbitos y reconocer los méritos del trabajo realizado.