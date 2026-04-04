Un helicóptero de rescate refuerza la respuesta del Consorcio de Bomberos

El Consorcio Provincial de Bomberos refuerza su capacidad de respuesta ante cualquier posible emergencia durante la Semana Santa con la activación de un helicóptero de rescate operativo en la provincia durante estos días de mayor afluencia de personas a las montañas y espacios naturales del territorio castellonense.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, visitó este dispositivo, que tiene establecida su base en el parque de bomberos de la Plana Baixa, en Nules, junto al equipo de bomberos de la Unidad de Rescate de Montaña. Allí destacó la importancia de contar con este recurso en unas jornadas en las que se incrementan las salidas al medio natural y el riesgo de incidentes que requieren una intervención rápida y especializada.

Barrachina señaló que se trata de «un servicio con el que ganamos en tiempos en las emergencias que puedan surgir durante estos días de gran afluencia de gente», subrayando así la utilidad de este medio aéreo para mejorar la rapidez de respuesta en posibles rescates y actuaciones en zonas de difícil acceso de la provincia.

La presidenta insistió en la necesidad de consolidar este tipo de recurso en Castellón. Según recordó, disponer de un medio aéreo de intervención de estas características es una de las demandas que la Diputación ha trasladado a la Conselleria de Justicia e Interior. «Consideramos necesario establecer una base propia de este servicio en nuestro territorio, por ello vamos a seguir reivindicando esta demanda para dar un salto importante en la capacidad de atender estas emergencias», manifestó.

El helicóptero de rescate se integra en el amplio dispositivo especial coordinado por el Consorcio Provincial de Bomberos con motivo de la Semana Santa, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y la prevención y actuación ante incendios forestales en unos días especialmente sensibles por el aumento de desplazamientos y actividades al aire libre.

Este operativo está formado por medios propios del departamento de bomberos de la Diputación y por recursos de la Generalitat asignados a dicho departamento, con 836 efectivos, de los que 219 están operativos cada día.

Noticias relacionadas

En cuanto a medios materiales, el despliegue cuenta con 41 camiones autobomba, entre vehículos del consorcio y de las unidades de bomberos forestales de la Generalitat. A ello se añaden cinco camiones nodriza del consorcio, con una capacidad total de suministro inmediato de 120.000 litros, así como cuatro medios aéreos de extinción de la Generalitat asignados a Castellón, en concreto dos helicópteros y dos aviones.