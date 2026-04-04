Marta Barrachina exige al Gobierno que suspenda las reglas fiscales y permita la utilización de remanentes de tesorería

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, lidera de nuevo las exigencias al Gobierno de España para que se suspendan las reglas fiscales y se permita la utilización de remanentes de tesorería ante las consecuencias socioeconómicas del conflicto de Irán.

“No estamos pidiendo favores, estamos reclamando lo que es nuestro, el dinero de todos los ciudadanos de Castellón”, ha señalado la presidenta de la institución provincial, quien ha defendido que “no se puede permitir que el Gobierno de España nos siga reteniendo más de 90 millones de euros mientras los vecinos y vecinas de nuestra tierra siguen sufriendo cada día las consecuencias del conflicto de Irán”.

“Son más de 90 millones de euros de los castellonenses que están paralizados en el banco, que nos impiden avanzar, invertir y mejorar la vida de los ciudadanos de la provincia de Castellón”, ha indicado la presidenta de la Diputación.

Por ello, el Gobierno Provincial ha impulsado una moción, para su aprobación en el pleno ordinario del mes de abril, con el fin de exigir el uso de los remanentes de tesorería y aliviar los efectos económicos que la crisis internacional está generando en la provincia.

“Exigimos que, de manera inmediata, se apruebe un Real Decreto-ley que suspenda o flexibilice la regla de gasto y el principio de estabilidad presupuestaria para los ejercicios 2025 y 2026, permitiendo a las Entidades Locales utilizar la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos generales, sin las restricciones actuales”, ha expresado Marta Barrachina.

En este sentido, la dirigente provincial ha insistido en que “vamos a alzar la voz las veces que hagan falta para que nos escuchen y la provincia de Castellón no siga pagando la inacción del Gobierno de España”. Por ello, “vamos a seguir reclamando la urgencia de permitir a los ayuntamientos destinar sus remanentes a gasto corriente y no solo a Inversiones Financieramente Sostenibles, dotando a las administraciones locales de autonomía para decidir las necesidades más urgentes de sus ciudadanos”, ha añadido la máxima representante de la institución provincial.

Esta medida resulta esencial, ya que, tal y como ha subrayado la presidenta, “los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía y los primeros en responder ante cualquier situación de crisis”. Poder contar con estos recursos permitiría a las administraciones locales de la provincia de Castellón “actuar de manera inmediata, atender las necesidades de los vecinos y mejorar los servicios, sin incrementar la carga fiscal que ya padecen con tensiones impositivas récord en esta legislatura”, ha apuntado la dirigente provincial.

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“Los recursos de los castellonenses deben estar al servicio de los castellonenses. Seguiremos defendiendo nuestro territorio con determinación y reclamando que se agilicen los plazos y mecanismos para la incorporación de estos remanentes en los presupuestos municipales tras la liquidación, evitando la parálisis de los fondos por trámites burocráticos”, ha concluido la presidenta Marta Barrachina.