Alejandro Ribes, director de la UNED en Castellón: "Cuando llegué a la universidad había incertidumbre, desgaste y, en algunos casos, desafección"

Alejandro Ribes cumple un año como director en la UNED en Castellón, convirtiéndose en uno de los responsables más jóvenes de la red de centros asociados de la universidad a nivel nacional. Es pedagogo, orientador educativo y docente con una trayectoria ligada a la educación pública.

Ribes ocupó el cargo en un momento delicado para la universidad, después de un periodo de inestabilidad en la dirección. Desde entonces, su gestión ha estado volcada en el refuerzo de la presencia de la UNED en la provincia, ampliar su oferta formativa y consolidar su papel como agente social y cultural.

Ha pasado aproximadamente un año desde que asumió la dirección. ¿Qué balance general hace de este periodo?

El balance es muy positivo y profundamente significativo. Se ha cumplido la hoja de ruta que teníamos al llegar e incluso se ha superado. Hemos avanzado notablemente, pasando de una situación de déficit económico a estar cerca del equilibrio financiero. Ha sido un proceso muy exigente.

Además, abrir la institución, buscar alianzas y generar colaboraciones que nos han permitido sumar y fortalecer el centro. Hoy la UNED de Castellón no solo está mejor en términos objetivos, sino que ha recuperado algo fundamental: dirección, estabilidad y, sobre todo, ilusión.

Retomar la confianza

¿Cuál considera que ha sido su mayor logro hasta ahora? ¿Y el momento más complicado?

El mayor logro ha sido recuperar la confianza y generar ilusión en torno a la UNED. Cuando una institución vuelve a tener propósito compartido, todo empieza a avanzar de forma coherente.

El momento más complicado fue, sin duda, el inicio, y en realidad se ha prolongado durante meses. Ha sido una etapa de mucha exigencia, en la que ha habido que subsanar irregularidades, ordenar procesos y prácticamente reconstruir la institución desde cero en muchos aspectos. No existía una base sólida sobre la que continuar, y lo que había requería mejoras profundas.

¿Cómo se recupera esa confianza interna tras una etapa convulsa?

Cuando llegué, entendí que antes de hablar de números o de proyectos, había que cuidar a las personas. Había incertidumbre, desgaste y, en algunos casos, desafección. Y eso no se resuelve con instrucciones, sino con escucha real, con cercanía y con respeto por el trabajo de quienes sostienen la institución.

Hemos trabajado mucho en estar, en acompañar, en dar seguridad y en construir un proyecto compartido donde cada persona sienta que forma parte de algo que merece la pena. Porque cuando una organización pierde la confianza, se paraliza; pero cuando la confianza vuelve, se reactiva y recupera toda su energía para seguir adelante. Hoy puedo decir que la UNED no solo está mejor organizada, sino también más unida.

Es uno de los directores más jóvenes de la UNED. ¿Eso ha sido una ventaja, un reto o ambas cosas?

Ser uno de los directores más jóvenes ha sido un reto, pero también un privilegio. Implica asumir responsabilidades mayores de las que uno podría imaginar, enfrentarse a prejuicios y demostrar que la edad no determina la capacidad de liderazgo. Pero también me ha dado algo invaluable: la energía para impulsar cambios, la cercanía para conectar con el equipo y con el alumnado, y la libertad de mirar el futuro con creatividad y ambición. Liderar desde la juventud no es un límite, sino una oportunidad para impulsar cambios reales en la UNED y mostrar que, al final, el compromiso, la pasión y la dedicación pesan más que los años.

La gestión de la Inteligencia Artificial

Han apostado por microcredenciales, competencias digitales o IA. ¿Cómo está cambiando esto la UNED?

Las microcredenciales permiten una formación más flexible y adaptada a las necesidades reales del mercado laboral. La inteligencia artificial, por su parte, está revolucionando tanto la enseñanza como el aprendizaje.

La UNED tiene una posición privilegiada para liderar este modelo, precisamente por su experiencia en educación a distancia y su vocación de accesibilidad.

¿Cómo controlan el uso de IA en los trabajos académicos o exámenes de los estudiantes?

No se trata de prohibir ni de controlar por controlar; se trata de educar en el uso responsable de la inteligencia artificial. La IA es una herramienta poderosa que puede potenciar el aprendizaje, pero también plantea retos éticos que debemos abordar desde la formación.

Nuestro compromiso es que los estudiantes aprendan a usar la tecnología de manera ética y responsable, preparándose para un futuro en el que la IA será una herramienta imprescindible, pero siempre al servicio de su desarrollo personal y académico.

"Estamos trabajando para introducir nuevos grados, como el grado en Inteligencia Artificial, y ampliar plazas en másteres muy demandados, como el Máster de Formación del Profesorado"

La importancia de la UNED Senior

¿Qué balance hace del impacto de UNED Senior en Castellón?

Sin duda, es uno de mis programas favoritos. No solo ofrece formación, sino que también combate la “soledad no deseada”, fomenta la participación activa y promueve un envejecimiento saludable y enriquecedor.

El impacto va más allá de lo académico. UNED Senior genera comunidad, permite que las personas mayores se sientan escuchadas, activas y protagonistas de su aprendizaje, y refuerza la idea de que nunca es tarde para aprender y disfrutar del conocimiento. Como pedagogo, ver cómo cada curso despierta entusiasmo, debate y nuevas inquietudes me confirma que la educación no tiene edad y que la UNED cumple un papel social fundamental.

Han aprobado el mayor presupuesto de la historia del centro. ¿En qué se está invirtiendo principalmente?

Parte de los recursos se destinan a nuevos programas, cursos, jornadas y actividades que responden a las necesidades reales de la sociedad y fomentan la formación continua. También se invierte en tecnología y en recursos que facilitan el aprendizaje a distancia, garantizando que cada alumno, sea cual sea su situación, pueda acceder a una educación de calidad.

Además, destinamos fondos a fortalecer la comunidad educativa: programas como UNED Senior y la formación especializada que dependen de este respaldo para crecer y generar impacto real.

Visión al futuro

¿Dónde visualiza la UNED de Castellón dentro de 4 años?

Dentro de cuatro años, visualizo una UNED de Castellón consolidada, innovadora y plenamente integrada en la vida de la provincia. Una universidad que no solo ofrece formación de calidad, sino que inspira, motiva y acompaña a cada persona que se acerca a nosotros.

Mi ilusión es que cada municipio sienta la UNED como propia, con programas accesibles, actividades diversas y un centro activo y vivo todos los días. Que nuestros estudiantes, sin importar su edad o circunstancia, encuentren aquí oportunidades de aprendizaje que potencien sus capacidades y transformen su vida.

Quiero una UNED que sea referente en innovación educativa, competencias digitales, envejecimiento activo y formación permanente. Una universidad que combine rigor académico con cercanía, compromiso social y pasión por educar.