El comercio ve una gran oportunidad en el gasto turístico de Semana Santa: de un domingo abierto a lunes de mínimos

La campaña de Semana Santa de este 2026 se ha presentado como «estratégica y una gran oportunidad» para el comercio de proximidad en la provincia de Castellón, «impulsada por la alta afluencia turística, el alza de los desplazamientos y el fuerte componente cultural de estas fechas». Así lo destaca la secretaria general de Confecomerç en Castellón, Tere Esteve, en el ecuador de las vacaciones -para los escolares-, y con otra semana por delante hasta la Segunda Pascua del domingo.

«Este escenario ha tenido un impacto especialmente notable en las zonas más turísticas de la provincia, tanto en la costa como en enclaves de interior con alta demanda, donde se ha estado concentrando la mayor parte del gasto de los visitantes en comercio, hostelería y servicios. En estos municipios, el comercio de proximidad se posiciona como un actor clave para absorber y capitalizar este incremento de consumo», ha resaltado Esteve.

En opinión de la portavoz del pequeño comercio en la provincia, «la estructura de la demanda -mayoritariamente nacional y de proximidad- favorece directamente al comercio local, ya que impulsa el consumo en tiendas físicas, restauración y servicios».

De compras. / Kmy Ros

Tradiciones que aúpan el gasto en alimentación y moda

Asimismo, recuerda que uno de los principales motores comerciales es la mona de Pascua, que genera un efecto directo en panaderías, pastelerías, alimentación y comercios complementarios. «Se estima un volumen cercano a las 120.000 unidades vendidas, lo que convierte esta tradición en un importante dinamizador del consumo local, especialmente en productos asociados como chocolate, bebidas, ocio familiar y artículos de picnic», describe. Asimismo, el auge del turismo rural estos días de Semana Santa también ha ampliado el impacto económico hacia municipios turísticos del interior, «reforzando el papel del comercio local en todo el territorio», agrega.

Compras impulsivas, más el gasto en terrazas y ocio

Desde una perspectiva comercial, esta campaña turística se ha caracterizado en Castellón por tres factores clave. Uno es la alta concentración de demanda en pocos días, «que impulsa compras impulsivas y de conveniencia». Otro es la dependencia de la meteorología, con un buen tiempo «que ha activado el consumo en terrazas, moda (de primavera-verano), alimentación o planes de ocio». Y por último, el predominio de planes de día y escapadas cortas, «que favorecen el gasto en comercio local frente a otros formatos».

Compras de última hora en alimentación, en la entrada de Alcampo. / Kmy Ros

¿Abren los comercios este Lunes de Pascua en Castellón?

Tras este Domingo de Pascua, festivo aperturable, con los centros comerciales prestando servicio en su horario habitual hasta las 22.00 horas y las superficies de alimentaicón, llega mañana Lunes de Pascua, con todo cerrado mayoritariamente.

Así, este lunes, 6 de abril, las grandes superficies permanecerán cerradas y solo abrirán por la mañana pequeñas tiendas y algunos súpers en zonas declaradas como de gran afluencia turística de costa e interior por la Generalitat valenciana, qeu suman a la demanda habitual la de las segundas residencias y turistas. Es el caso de Alcossebre, Peñíscola, Benicàssim, Segorbe, Orpesa, Xilxes, Almenara o Moncofa, donde algunos supermercados funcionarán en horario reducido de 09:30 a 14:30.

Otras excepciones son las tiendas Charter o las de Bon Área, abiertas en festivos por la mañana, aunque habrá que consultar horarios.

Donde sí habrá más opciones será en las tiendas Charter, que vuelven a posicionarse como la principal alternativa para compras básicas.