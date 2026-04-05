La Diputación ensalza los sabores de temporada con una nueva edición de la Primavera Gastronómica Castelló Ruta de Sabor

La Diputación de Castellón ensalza los sabores de temporada con una nueva edición de la Primavera Gastronómica Castelló Ruta de Sabor.

Las jornadas impulsadas por el Patronato Provincial de Turismo mantienen hasta el 15 de abril el plazo abierto para la adhesión de los establecimientos y empresas que quieran participar en la presente edición que se celebrará del 23 de abril al 24 de mayo.

El vicepresidente provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha animado a todos los establecimientos a sumarse a esta iniciativa, destacando que “la Primavera Gastronómica es una gran oportunidad para dar a conocer la calidad de nuestros productos, además de posicionar a la provincia como destino gastronómico”.

Las jornadas se celebrarán del 23 de abril al 24 de mayo y ofrecerán una amplia programación de experiencias gastronómicas diseñadas para poner en valor los productos de temporada y la riqueza culinaria del territorio.

En esta quinta edición podrán participar restaurantes y gastrobares, alojamientos, industrias agroalimentarias visitables, comercios gastronómicos, empresas de actividades y museos o centros de interpretación, siempre que formen parte de Castelló Ruta de Sabor.

Cada participante deberá ofrecer, al menos, una experiencia gastronómica relacionada con la cultura culinaria, como menús degustación, talleres de cocina, showcookings, catas y degustaciones, visitas a bodegas o almazaras, paseos gastronómicos, almuerzos entre paisajes agroalimentarios o experiencias gastronómicas en alojamientos.

Asimismo, todas las experiencias deberán incorporar productos gastronómicos de temporada y kilómetro cero, así como vinos IGP Castelló y aceite de oliva de la provincia, reforzando así el compromiso con el producto local y el trabajo de productores y elaboradores del territorio.

Además, tal y como se ha venido realizando en anteriores ediciones, el público podrá participar en la elección de las mejores experiencias gastronómicas mediante una votación online y, solo por ello, entrará en el sorteo de un lote de productos Castelló Ruta de Sabor.

Esta iniciativa, impulsada por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón, forma parte de las acciones de promoción del proyecto Castelló Ruta de Sabor, cuyo objetivo es poner en valor la gastronomía castellonense, fomentar el consumo de productos locales y generar nuevas experiencias turísticas vinculadas al territorio.

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“Con esta nueva edición, seguimos apostando por la gastronomía como uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia, conectando producto local, territorio y cultura gastronómica”, ha destacado el vicepresidente provincial.