Una Pascua de clima estival en Castellón aúpa un ‘llenazo’ de turistas en playas y montaña

Castellón está haciendo caja con las vacaciones de Semana Santa, con un tiempo inmejorable que ha conseguido aupar la ocupación turística en muy buena posición, con alojamientos al 100%. A falta de los datos oficiales, la patronal turística está satisfecha y se percibe la elevada cifra de visitantes con los usuarios de las playas en estos días y las terrazas llenas tanto en la costa como en los municipios de montaña de la provincia. Hoy es día de merendar la Mona de Pascua, de hacer excursiones, pasear a pie o en bicicleta, y volver a tomar el sol en la playa.

La vía verde de Benicàssim a Orpesa, muy concurrida estos días. / Bellido

Los propios empresarios corroboran que el tiempo ha tenido que ver, y mucho. Dejando atrás los días de viento y frío, el mercurio ha subido puestos y ayer se vivieron temperaturas máximas, según la escala de Avamet, de 25ºC en puntos del interior, como Sorita; y una media ligeramente por encima de los 20ºC en zonas de costa. Para hoy, el clima entre primaveral y preestival volverá a dar alegrías a castellonenses y visitantes, pues Aemet prevé para este Domingo de Pascua que continúe el calor, con temperaturas en ascenso, lo que llenará de nuevo de Vinaròs a Almenara paseos y playas -incluidos los de Benicàssim, Orpesa o Castelló, muy concurridos estos días-.

La playa de la Concha, en Orpesa, llena hasta la bandera. / Bellido

El presidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, valoró, a falta de cifras oficiales, que hoteles, cámpings, apartamentos y casas rurales viven esta Semana Santa y Pascua «con mucha satisfacción». Al respecto, Martí indicó que la evolución es positiva, ante «una ocupación alta, una afluencia de público muy notable y viendo que todo transcurre con tranquilidad. Nuestros clientes, una vez más, responden, y nosotros ponemos lo mejor que tenemos: nuestro estilo de vida».

Búscate en la galería de fotos en Castelló y Benicàssim

Las altas temperaturas llenan las playas de Castellón en Semana Santa /

El 50% de los turistas de casas rurales son valencianos

Por su parte, el presidente de la Asociación de Turismo Rural (ATR) de Castellón, Joaquín Deusdad, apuntó que los municipios del interior de Castellón, «al cambiar el tiempo de frío y viento a un clima más agradable, se ha notado y hay alojamientos al 100%. El calor acompaña a quienes quieren salir de caminata por la montaña». En su opinión, estas semanas previas la demanda se notaba frenada «pues los potenciales visitantes estaban pendientes de la climatología, que cada vez pesa más; y del efecto de la guerra de Irán al encarecer los carburantes». No en vano, el grueso de hospedados es de proximidad: un 50% valencianos, le siguen los catalanes y una parte del centro del país, de Valladolid, y también del norte, del País Vasco».

En su caso, en el hotel El Faixero, de Cinctorres, «las habitaciones están llenas». Las estancias contratadas para pasar estas vacaciones de Semana Santa en su mayoría han sido de tres noches, el 90% pero también las hay de cuatro pernoctaciones, con «bastantes salidas para el lunes».

Alojamientos con ocupaciones superiores al 90%

Morella. / Ortí

En otras localidades como Morella, se está viviendo una Semana Santa con cifras muy positivas, «que alcanzan una ocupación superior al 90% en alojamientos hoteleros, casas de turismo rural y establecimientos de restauración». Así, ayer sábado fue el día de mayor afluencia, con una gran concentración tanto de visitantes que pernoctaban como de excursionistas que pasaban el día, lo que se veía reflejado con una alta ocupación del aparcamiento. La inauguración del nuevo paseo de huellas de dinosaurio se consolidó como reclamo. Informa: J. Ortí.

Del teléfono 011 de la DGT a los drones y 4x4 para vigilar la montaña y prevenir incendios

Playa del Voramar de Benicàssim. / Bellido

En previsión del aumento de desplazamientos hasta mañana lunes, tanto de corto recorrido como largo con la operación retorno, la Dirección General de Tráfico mantiene su dispositivo especial y pide a extremar la prudencia al volante e informarse en el 011.

Paseo marítimo de Moncofa. / Sánchez

La Generalitat también ha activado la vigilancia de la Pascua Verde con refuerzo de efectivos, drones que permiten llegar a cualquier punto y todoterrenos 4x4 para evitar cualquier conducta que derive en un incendio forestal, vigilando zonas de acampada y parajes naturales, donde está prohibido hacer fuego y circular con vehículos a motor en pistas.