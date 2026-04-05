Furor en Castellón por el coche eléctrico ante el encarecimiento de los combustibles

El precio de los carburantes vuelve a poner en peligro la estabilidad financiera de las muchas familias de Castellón que necesitan un vehículo propio para su vida diaria. Con pocos días de diferencia, la gasolina se acercó peligrosamente a los dos euros, lo que obligó al Gobierno a aplicar rebajas fiscales. Pese a ello, su coste sigue siendo un 5 % más caro que antes de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Peor les va a los propietarios de vehículos diésel, porque esta modalidad de combustible ha subido un 24 %.

Nadie es capaz de adivinar cuándo se recuperará la normalidad y, lo que es peor, cuándo estallará otra tensión geopolítica en otra parte del mundo. Ante el efecto en los bolsillos de los ciudadanos, los concesionarios de vehículos han visto un repunte en la cantidad de personas interesadas en los vehículos eléctricos: tener uno de ellos es más caro que un coche con motor de combustión, pero esto se compensa con el menor coste de los ciclos de recarga.

Más interés por los eléctricos

Jorge Andreu, del concesionario Kia de Castellón, explica que ya está recibiendo más consultas "y esperamos un efecto en los próximos meses, sobre todo en la variante de los híbridos enchufables, que permiten circular con carga eléctrica para usos urbanos y tener la garantía de repostar fácilmente en viajes largos". Además, remarca que las modalidades de turismos electrificados "ya son más baratas, por lo que los miedos que tenían muchos se van despejando". Los datos de matriculaciones de marzo refuerzan esta idea: los enchufables crecen un 84% en el primer trimestre del año, con 249 unidades.

José Luis Cortés, de Cobelsa, que comercializa en la provincia marcas como Toyota, menciona que al dispararse el diésel a los dos euros "la gente preguntó más por las alternativas en el mercado", y cree que esta dinámica "seguirá en el futuro, tanto por las variaciones del precio del carburante como el interés en Europa de potenciar esta modalidad".

Tendencia al alza en las matriculaciones

El conflicto bélico puede acabar siendo un espaldarazo a la tendencia iniciada en los últimos años, con un ritmo de matriculaciones que ha llegado a duplicarse en la provincia.

A la hora de entrar en un concesionario, "nos dedicamos a asesorar al cliente y a preguntarle para qué necesita el coche y si dispone de plaza de aparcamiento propia", apunta Andreu. En el caso de tenerla, "uno puede ahorrarse hasta dos terceras partes de todo lo que le costaría moverse solo con gasolina". Esto se debe a que las recargas nocturnas en una instalación doméstica reducen mucho los precios, incluso con una electricidad que también ha subido. "Si alguien usa el coche para trayectos cortos, como del trabajo a casa, experimenta un ahorro considerable, que puede ir a más si dispone de cargador en el trabajo o tiene electricidad generada en parte por placas solares", añade.