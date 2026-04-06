Aemet confirma cuándo vuelven las lluvias a Castellón: El clima veraniego tiene 'fecha de caducidad'

Castellón afronta una semana de contrastes en lo meteorológico. La provincia ha arrancado la semana con estabilidad, cielos poco nubosos y temperaturas más propias de la estación estival, pero la previsión apunta a un cambio claro a medida que avancen los días: primero llegará un ambiente más templado, con máximas elevadas para la época, y después aumentará de forma notable la probabilidad de lluvia de cara al próximo fin de semana.

Galería de fotos: Ambiente veraniego en las playas de Castellón este lunes / KMY ROS

La Agencia Estatal de Meteorología sitúa este lunes, 6 de abril, dentro de un escenario de tiempo estable en buena parte de España, también en la Comunitat Valenciana. En Castellón, la jornada transcurre con cielo poco nuboso o despejado, aunque no se descartan brumas o nubes bajas en el litoral al final del día. Las temperaturas mínimas apenas cambian, mientras que las máximas tienden a bajar ligeramente. El viento sopla flojo y variable, con tendencia a componente este durante las horas centrales.

Temperaturas máximas registradas las últimas horas (°C) Sorita — 24,2 Vilafamés — 23,4 Atzeneta del Maestrat — 23,3 les Useres — 23,2 la Jana — 23,1 Forcall — 23,0 Sant Mateu — 22,9 Onda — 22,9 Cirat — 22,8

El martes continuará esa sensación de calma, aunque con una atmósfera algo más cambiante. La previsión habla de intervalos nubosos avanzando de oeste a este y de temperaturas con pocos cambios. En el conjunto de España regresará la inestabilidad, con lluvias y viento afectando sobre todo al oeste peninsular, pero en Castellón el cambio será mucho más suave. Aquí seguirán predominando los cielos variables y el viento flojo, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior norte de la provincia.

A partir del miércoles se notará algo más la evolución del tiempo. Se esperan intervalos nubosos y no se descartan estratos bajos y brumas por la mañana en zonas del litoral norte. Además, Aemet apunta a la posible presencia de polvo en suspensión en el interior. Las temperaturas mínimas subirán y las máximas apenas variarán, en una jornada ya con un ambiente menos limpio y más variable que en el inicio de la semana.

El jueves llegará uno de los cambios más destacados: el ascenso de las temperaturas. La previsión apunta a máximas en aumento generalizado y a valores elevados para la época, dentro de una horquilla de entre 24 y 26 grados en la Comunitat Valenciana. En Castellón, el cielo seguirá poco nuboso, con algunos intervalos de nubes altas al principio y probable polvo en suspensión. El viernes mantendrá una línea muy parecida, con temperaturas altas para abril y ambiente en principio estable.

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Vuelve la inestabilidad

Todas las miradas están puestas ya en el fin de semana. Según la previsión trasladada por Aemet, a partir del sábado 11 de abril regresarán las lluvias a la Comunitat Valenciana, con una probabilidad de entre el 70 y el 80%. En el caso de Castellón, los mapas horarios muestran claramente ese riesgo, especialmente entre la tarde del sábado y la mañana del domingo. La probabilidad de precipitación irá creciendo a lo largo del sábado en amplias zonas de la provincia, con porcentajes que pasan de valores moderados por la mañana a registros claramente más altos durante la segunda mitad del día. De cara al domingo, esa posibilidad de lluvia seguirá muy presente tanto en el interior como en buena parte del litoral castellonense, aunque la previsión apunta a precipitaciones débiles y dispersas.

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