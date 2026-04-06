Consecuencias del conflicto bélico
Las autoescuelas de Castellón tendrán que subir precios si el impacto de la guerra de Irán se prolonga: "Ya van ajustados"
Los centros de la provincia tratan de asumir el sobrecoste del combustible en las prácticas o aplicar incrementos mínimos
La guerra en Irán está repercutiendo sobre muchos sectores, desde la cerámica, hasta la agricultura, pasando por el transporte. Golpe también el bolsillo de los castellonenses, notándose en especial al repostar combustible. Hasta las autoescuelas de la provincia se están viendo afectadas y alertan de un posible incremento de los precios.
Los centros formativos para conductores han visto como se ha disparado un gesto que realizan hasta varias veces al día, el de repostar. A pesar de las medidas activadas por el Gobierno central, los 1,803 euros que se pagan de media ahora por el litro de diésel o los 1,567 por el de gasolina sin plomo 95 les conlleva un sobrecoste. Los establecimientos tratan, por el momento, de asumirlo, pero si este impacto se prolonga en el tiempo, advierten de que se verán obligados a subir los precios de las prácticas que abonan los alumnos.
"Estamos aguantando"
Así lo apunta el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Castellón, Ricardo Llorens, quien explica que al final es una decisión de cada uno, pero "por ahora la gran mayoría de centros están manteniendo los precios y asumiendo el sobrecoste, salvo algún caso que haya optado por subir un euro la tarifa".
"Es una cosa puntual, por lo que por ahora estamos aguantando, pero si se alarga esto cambiará y se producirá una subida generalizada del precio de las prácticas", señala Llorens, poniendo como ejemplo el caso de su autoescuela, que no ha incrementado por ahora el coste para los alumnos.
El representante de las autoescuelas sostiene que, en estos momentos, el coste de una práctica para el carnet de conducir un turismo oscila entre los 30 y los 37 euros, dependiendo del centro y de la casuística particular e incluyendo los impuestos. "Son precios que ya van ajustados y que ni mucho menos han subido al mismo nivel que ha subido todo estos años", señala, remarcando que pese a ello "las empresas están aguantando el encarecimiento del combustible sin cambiarlos".
Tres meses de espera para un examen práctico
Las largas esperas para superar el examen práctico y obtener el permiso de conducir continúan plenamente vigentes en la provincia de Castellón, si bien desde las autoescuelas apuntan ahora más a un repunte de la demanda que a un déficit de examinadores, como ocurría tiempo atrás.
El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Castellón, Ricardo Llorens, valora que «la situación ha cambiado mucho en la provincia y ahora hay tres meses de espera, pero no por una falta de examinadores». En concreto, el representante de los centros de formación de futuros conductores detalla que, al cierre de esta edición, habían 4.167 alumnos pendientes de realizar el examen de la parte práctica en Castelló y otros 865 alumnos en Vinaròs, incluyendo aquí los diferentes carnets.
«Ha habido un repunte importante de la demanda, sobre todo de personas extranjeras, que podría ser de hasta el 40%», añade Llorens, quien traslada ahora la falta de personal al profesorado: «En estos momentos hacen más falta los profesores, pues los que hay no pueden absorber toda la demanda y hay cursos pendientes de salir».
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