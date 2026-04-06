Las autoescuelas de Castellón tendrán que subir precios si el impacto de la guerra de Irán se prolonga: "Ya van ajustados"

La guerra en Irán está repercutiendo sobre muchos sectores, desde la cerámica, hasta la agricultura, pasando por el transporte. Golpe también el bolsillo de los castellonenses, notándose en especial al repostar combustible. Hasta las autoescuelas de la provincia se están viendo afectadas y alertan de un posible incremento de los precios.

Los centros formativos para conductores han visto como se ha disparado un gesto que realizan hasta varias veces al día, el de repostar. A pesar de las medidas activadas por el Gobierno central, los 1,803 euros que se pagan de media ahora por el litro de diésel o los 1,567 por el de gasolina sin plomo 95 les conlleva un sobrecoste. Los establecimientos tratan, por el momento, de asumirlo, pero si este impacto se prolonga en el tiempo, advierten de que se verán obligados a subir los precios de las prácticas que abonan los alumnos.

"Estamos aguantando"

Así lo apunta el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Castellón, Ricardo Llorens, quien explica que al final es una decisión de cada uno, pero "por ahora la gran mayoría de centros están manteniendo los precios y asumiendo el sobrecoste, salvo algún caso que haya optado por subir un euro la tarifa".

"Es una cosa puntual, por lo que por ahora estamos aguantando, pero si se alarga esto cambiará y se producirá una subida generalizada del precio de las prácticas", señala Llorens, poniendo como ejemplo el caso de su autoescuela, que no ha incrementado por ahora el coste para los alumnos.

El representante de las autoescuelas sostiene que, en estos momentos, el coste de una práctica para el carnet de conducir un turismo oscila entre los 30 y los 37 euros, dependiendo del centro y de la casuística particular e incluyendo los impuestos. "Son precios que ya van ajustados y que ni mucho menos han subido al mismo nivel que ha subido todo estos años", señala, remarcando que pese a ello "las empresas están aguantando el encarecimiento del combustible sin cambiarlos".