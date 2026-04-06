Castellón reduce el paro en marzo a lomos del sector Servicios

El número de personas desempleadas en Castellón disminuyó el mes pasado en 375, con lo que la cifra de parados en la provincia se sitúa en 31.419, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo esta mañana.

Por sectores, Servicios es el que más ha contribuido a este descenso, con 293 personas, un efecto directamente relacionado con la campaña turística de Semana Santa. También bajó el paro en Agricultura (-6), Industria (-41) y Construcción (-52). Por contra, ha subido entre el colectivo de personas sin empleo anterior (17).

La bajada del desempleo respecto al mes anterior a nivel porcentual en Castellón es superior a la media nacional, -1,18% por -0,94%.

Cifras nacionales

A nivel nacional, el número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de marzo ha descendido en 22.934 en relación con el mes anterior (-0,9%).

El paro registrado total se ha situado en 2.419.712 personas, la cifra más baja en un mes de marzo desde hace 18 años.

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En términos interanuales, el paro registrado ha descendido en 160.426 personas (-6,2%).