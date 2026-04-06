Una industria que se consolida en la Vall: Stadler afianza su presencia tres años después de su llegada

Llegó hace tres años a la provincia para hacer frente a las necesidades de espacio en su factoría valenciana de Albuixech, y en este tiempo ha logrado consolidarse, tanto en ritmo de producción como en empleo. La Vall d'Uixó cuenta desde entonces con una instalación de Stadler, empresa de origen suizo puntera en la fabricación de trenes.

En estos momentos trabajan 70 personas, repartidas en cuatro líneas de producción dedicadas a la fabricación de locomotoras con destino a diferentes partes del mundo. Las previsiones para este año apuntan a 50 locomotoras. Una a la semana. De esta manera, las instalaciones mejoran las expectativas iniciales. Del medio centenar de trabajadores del comienzo se ha pasado a 70. Y de tres líneas de producción se ha pasado a cuatro.

Consolidación industrial en la Vall

También ha habido una evolución en cuanto a las funciones que se desempeñan en la Vall. En un comienzo debía albergar zonas de ensayo de trenes y colocar equipamiento a los vagones ensamblados en la planta central de Albuixech, mientras que ahora se centra en la elaboración de locomotoras.

El origen de estos tres años de presencia en la Plana Baixa se debe a un mal trago para la industria comarcal, como fue el cierre de las instalaciones de Nordex, dedicadas a la fabricación de aerogeneradores. La nave que empleaban, de más de 6.000 metros cuadrados de superficie, se quedó vacía, y Stadler la valoró para ampliar sus labores en la provincia de Valencia. La proximidad geográfica, la ausencia de grandes adaptaciones para desarrollar nuevos usos y el hecho de contar con los permisos para realizar labores industriales hicieron decantarse por esta opción.

Cartera de pedidos y perspectivas

La continuidad a medio plazo parece garantizada, con una cartera de pedidos de Stadler Valencia que mantiene un buen tono. En noviembre se hizo con un contrato de 200 locomotoras para una empresa de Luxemburgo; un mes más tarde recibió el visto bueno para hacer varias unidades de tren con destino a Dinamarca, y en enero se anunció la contratación de 35 locomotoras más para la compañía estatal de trenes de Turquía. Las estimaciones de facturación para los próximos años derivadas de todo ello ascendieron en 2025 a 6.700 millones de euros.

En lo referente a su actividad en Valencia, la empresa resultó afectada por la tragedia de la dana de 2024. Aunque tanto las plantas de Albuixech como de la Vall se encuentran en zonas que no sufrieron el impacto directo de la riada, sí contaban con proveedores situados en la parte damnificada. De este modo, en 2025 se tuvieron que dedicar esfuerzos a reconstruir las cadenas de suministro que quedaron parcialmente interrumpidas. Este ritmo más lento de fabricación todavía afectará a Stadler Valencia durante este año y el siguiente, según detalló el informe anual de la compañía.

Los Cercanías pendientes de renovación

Uno de los contratos más relevantes de la factoría valenciana son las nuevas unidades destinadas a las líneas de Cercanías de Renfe. La mayoría del material rodante tiene una antigüedad de más de 30 años, por lo que ya era necesario un cambio. El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció que en breve entrarán en funcionamiento en las líneas de Madrid, pero no habrá relevo para los Cercanías del área de Valencia, como la C-6, que conecta la capital autonómica con Castelló. Todo ello, a pesar de la antigüedad de los trenes, que en los últimos tiempos presentan un considerable índice de averías.