Los peligros de salir por la montaña en Castellón: la mitad de los rescates son en helicóptero

Salir a pasear por la montaña tiene muchos adeptos en Castellón. El presidente del Centre Excursionista de Castelló, Eugenio Gómez, confirma que cada vez hay más: "A raíz de la pandemia la gente valoró más moverse en el exterior". ¿Cuáles son los motivos? "Es una actividad barata y saludable".

El problema viene cuando hay caídas o incidencias en parajes de difícil acceso. La mayoría, debidas a imprudencias. En las últimas semanas se han dado intervenciones por lesiones en pistas forestales, e incluso haciendo escalada. Raro es el fin de semana o día festivo en que no se informe de operaciones de estas características.

Más rescates en la montaña

Las impresiones quedan justificadas por los datos. El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón menciona que en los tres primeros meses del año, su Unidad de Rescate en la Montaña (URM) tuvo que atender 11 operaciones. De ellas, cinco fueron con helicóptero. La mitad del total. En el pasado año, de las 99 actuaciones realizadas, 25 fueron por este medio aéreo. Ya en este nuevo trimestre, destaca una actuación aérea en una vía ferrata de Argelita.

La Semana Santa es uno de los momentos con más salidas a la montaña, por lo que en estos días ha habido disponible un helicóptero con base en Nules, con el fin de actuar con rapidez si hay incidentes. Con todo, los casos ya se dan casi todo el año, debido al clima agradable en la provincia incluso en los meses de invierno.

La importancia del seguro

Para evitar sustos, una de las recomendaciones que se hace es federarse en entidades de montaña. "Todos los que van a nuestras actividades están federados, o bien les obligamos a tener un seguro que les dé cobertura en caso de accidente", comenta el presidente del Centre Excursionista. En estos momentos, en la Comunitat Valenciana los rescates son gratuitos, "pero si alguien decide ir por los Pirineos, debe saber que se le envía factura en el caso de que tenga que ser rescatado en helicóptero, y esto cuesta entre 5.000 y 10.000 euros", en función de la zona en la que se tenga que actuar.

Ir asegurado evita otras sorpresas desagradables. "Pongamos que alguien ha sufrido una lesión de menisco mientras estaba en la montaña y requiere una operación quirúrgica; es posible que su lesión se considere no urgente, por lo que puede arrastrar un problema físico durante meses; con el seguro, la atención es inmediata", afirma Gómez.

Los puntos más conflictivos

Castellón es la segunda provincia más montañosa de España, por lo que hay rincones, de norte a sur, para recorrer senderos. Algunos de ellos muy próximos a la costa, como los parques naturales del Desert de les Palmes o la Serra d'Irta. Precisamente en Benicàssim se encuentra el punto que concentra más rescates. Las Agujas de Santa Águeda son espectaculares, pero no todo el mundo tiene las condiciones suficientes. "Hay quien cree que es como ir por la vía verde de Orpesa", menciona. En varias ocasiones ha habido temerarios que se han acercado y luego no sabían cómo salir de allí. El otro punto que reúne más incidencias es Montanejos, aunque también apunta al Penyagolosa. "Tiene una altura elevada, con desniveles complejos y piedras sueltas", desgrana.