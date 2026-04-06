El sector servicios impulsa la bajada del paro en Castellón en marzo

El número de personas desempleadas en Castellón disminuyó el mes pasado en 375, con lo que la cifra de parados en la provincia se sitúa en 31.419, según los datos oficiales que ha dado a conocer este lunes el Ministerio de Trabajo.

Por sectores, Servicios es el que más ha contribuido a este descenso, con 293 personas, un efecto directamente relacionado con la campaña turística de Semana Santa y que se sitúa por delante de otros campos como son la Agricultura, donde el paro también bajó (-6), Industria (-41) y Construcción (-52). Por contra, ha subido entre el colectivo de personas sin empleo anterior (17). Además, la disminución del desempleo respecto al mes anterior a nivel porcentual en Castellón es superior a la media nacional, -1,18% por -0,94%, según los mismos datos.

Por otra parte, la provincia de Castellón, con 264.722 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, ha experimentado el mes pasado un incremento de 1.825 afiliados respecto a febrero (+0,69%) y a hace un año de 8.013 cotizantes (+3,12%).

A nivel nacional, el paro registrado en marzo de 2026 baja en 14 comunidades autónomas y las caídas en cifras absolutas se han producido en Andalucía (-8.836), Cataluña (-3.777) y la Comunidad Valenciana (-2.467).

A este respecto, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado su satisfacción por estos datos y ha afirmado que la cifra de parados «más baja desde septiembre de 2008 y tres meses consecutivos entre las autonomías donde más desciende el paro en términos interanuales».

CCOO PV alerta de la guerra de Irán La secretaria de Empleo y Juventud de CCOO PV, Rocío Pascual, ha valorado este lunes la caída del desempleo en la Comunitat Valenciana pero ha alertado sobre los posibles efectos de la guerra de Irán además de llamar a la «prudencia ante la incertidumbre internacional». De hecho, este sindicato ha trasladado al president Pérez Llorca sus propuestas para anticiparse a las «posibles consecuencias negativas sobre el empleo, tal y como se hizo en anteriores crisis mediante la activación de un escudo social». Pascual ha afirmado que estos datos son «positivos» pero remarcó que en esta época los contratos suelen ser temporales.

El president ha destacado que estos datos «confirman que la Comunitat Valenciana avanza en la buena dirección, con un mercado laboral cada vez más dinámico y con mayores oportunidades para todos». En esta línea, ha puesto en valor el impacto de las políticas activas de empleo orientadas a mejorar la cualificación, facilitar la inserción laboral y a tender especialmente a los colectivos con mayores dificultades. «Estos resultados son fruto de una política útil, centrada en las personas y en el apoyo real a nuestros sectores productivos, desde los autónomos y pymes hasta las grandes industrias y productores del sector primario», ha dicho Juanfran Pérez Llorca.

Mujeres y jóvenes

También a nivel autonómico, el descenso del paro entre las mujeres ha sido especialmente significativo, con una reducción del -0,9% mensual, situando a la Comunitat Valenciana como la tercera en descenso mensual con 1.632 mujeres desempleadas menos. En esta línea, por tercer mes consecutivo es la segunda en descenso anual con -10.885 mujeres paradas menos.

El paro juvenil en menores de 25 años también muestra una evolución positiva a nivel autonómico, con una caída del 4,6% interanual, es decir, 890 parados menos, registrando igualmente el mejor dato para un mes de marzo en la serie histórica.

El máximo mandatario autonómico incidió también en la importancia de garantizar un entorno de seguridad jurídica, simplificación administrativa e incentivos fiscales que aporten «confianza a empresas e inversores».

Al respecto, Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha activado más de 12 millones de euros en ayudas para que los ayuntamientos contraten a personas jóvenes desempleadas menores de 30 años durante al menos nueve meses.

Datos nacionales

Finalmente, y en cuanto respecta a nivel nacional, el número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de marzo ha descendido en 22.934 en relación con el mes anterior (-0,9%). El paro registrado total se ha situado en 2.419.712 personas, la cifra más baja en un mes de marzo desde hace 18 años y, en términos interanuales, el paro registrado ha descendido en 160.426 personas (-6,2%).