Estos son los proyectos de accesibilidad al detalle para 41 municipios de Castellón: de ascensores a piscinas sin barreras

La provincia de Castellón recibirá un montante global de 1.714.493,42 euros para acometer proyectos de actuación destinados a facilitar la accesibilidad en edificios municipales en un total de 41 localidades, principalmente, de menos de 50.000 habitantes -según se detalla en la tabla adjunta-.

Las mejoras se acometerán en diversas instalaciones: desde casas consistoriales a otros edificios públicos destinados a la tercera edad o personas con discapacidad o diversidad funcional, que tienen carácter prioritario, así como para proyectos sobre inmuebles destinados a otros usos públicos, como piscinas o centros de salud.

Por ejemplo, está prevista la instalación de ascensores, como en la casa consistorial de l’Alcora donde se habla de uno de carácter exterior para que las personas con discapacidad puedan acceder con este al salón de actos. O en la Torre d’en Doménech, otro elevador para el local polifuncional; en Suera, uno para el ayuntamiento; la adecuación en el de Alfondeguilla; o en Llucena, un ascensor también para el edificio municipal que da a la plaza Gonzalo Puerto, número 1.

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El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, destacó que estas ayudas «priorizan a aquellas entidades locales con menos recursos presupuestarios, constituyendo una herramienta fundamental para garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos, sin importar si el lugar de residencia es una gran ciudad o un pequeño municipio».

Además, la accesibilidad «no solo es una cuestión de justicia social, sino también de eficiencia y modernización de las infraestructuras que deben estar al servicio de toda la ciudadanía».

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Inversión en la Comunitat

En toda la Comunitat la Generalitat ha concedido subvenciones a 95 entidades locales para mejorar la accesibilidad en edificios públicos, con una inversión total de más de 4,9 millones de euros.

El objetivo es financiar iniciativas de mejora de la accesibilidad de las casas consistoriales y otros edificios municipales, con la eliminación de barreras arquitectónicas, especialmente en locales de atención de las personas mayores, con discapacidad o diversidad funcional, además de otros usos públicos.

De los proyectos seleccionados, 57 ayuntamientos recibirán financiación para intervenciones en casas consistoriales y edificios públicos destinados a personas mayores o con discapacidad. Además, otros 38 municipios se beneficiarán de subvenciones para proyectos en distintos edificios municipales que tienen un uso público.