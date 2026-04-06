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Transportes inicia las obras para duplicar 6 km de la N-340 en Orpesa

El presupuesto de las actuaciones impulsadas por el Ministerio es de 28,5 millones de euros

En el enlace de la Renegá se ha diseñado un nuevo enlace con glorieta inferior que permitirá el acceso a la urbanización la Renegá y a las instalaciones del 'karting'.

En el enlace de la Renegá se ha diseñado un nuevo enlace con glorieta inferior que permitirá el acceso a la urbanización la Renegá y a las instalaciones del 'karting'. / EVA BELLIDO

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha iniciado las obras de la primera fase para duplicar la N-340 entre los kilómetros 992 y 998 a su paso por Orpesa. El presupuesto de las actuaciones es de 28,5 millones de euros (IVA incluido).

Los trabajos han comenzado con la tala del arbolado existente y comprenderán el acondicionamiento del trazado y la reordenación de accesos de la carretera actual, mediante la construcción de un nuevo enlace en la Renegá, el rediseño del semienlace de Orpesa y la mejora de la conexión con la AP-7. De este modo, se acondicionará la actual carretera N-340 entre los kilómetros 992 y 998 para que pueda constituirse como la primera calzada de una futura duplicación de la carretera, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y de seguridad vial.

Acciones.

Mapa. / Ministerio de Transportes

Rediseño de intersecciones

Además, el proyecto de Transportes contempla el rediseño de alguna de las actuales intersecciones y semienlaces de la N-340.

Así, por lo que respecta al enlace de la Renegá, en el kilómetro 992,7 se ha diseñado un nuevo enlace de tipología diamante con glorieta inferior que permitirá el acceso a la urbanización la Renegá y a las instalaciones del karting.

Por lo que afecta al semienlace de Orpesa, modifican el actual semienlace a distinto nivel de tipo media pesa, que cruza la N-340 mediante un paso inferior, por una configuración tipo diamante con pesas, en el que se mantendrá el paso inferior.

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Y en cuanto al enlace con la AP-7, sustituirán la actual intersección en T de acceso a la AP-7 ubicada en el kilómetro 996 por un enlace a distinto nivel tipo trompa, que cruza la N-340 mediante un paso superior y que permite todos los movimientos posibles entre la N-340 y la autovía AP-7.

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