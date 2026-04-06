Transportes inicia las obras para duplicar 6 km de la N-340 en Orpesa

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha iniciado las obras de la primera fase para duplicar la N-340 entre los kilómetros 992 y 998 a su paso por Orpesa. El presupuesto de las actuaciones es de 28,5 millones de euros (IVA incluido).

Los trabajos han comenzado con la tala del arbolado existente y comprenderán el acondicionamiento del trazado y la reordenación de accesos de la carretera actual, mediante la construcción de un nuevo enlace en la Renegá, el rediseño del semienlace de Orpesa y la mejora de la conexión con la AP-7. De este modo, se acondicionará la actual carretera N-340 entre los kilómetros 992 y 998 para que pueda constituirse como la primera calzada de una futura duplicación de la carretera, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y de seguridad vial.

Mapa. / Ministerio de Transportes

Rediseño de intersecciones

Además, el proyecto de Transportes contempla el rediseño de alguna de las actuales intersecciones y semienlaces de la N-340.

Así, por lo que respecta al enlace de la Renegá, en el kilómetro 992,7 se ha diseñado un nuevo enlace de tipología diamante con glorieta inferior que permitirá el acceso a la urbanización la Renegá y a las instalaciones del karting.

Por lo que afecta al semienlace de Orpesa, modifican el actual semienlace a distinto nivel de tipo media pesa, que cruza la N-340 mediante un paso inferior, por una configuración tipo diamante con pesas, en el que se mantendrá el paso inferior.

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Y en cuanto al enlace con la AP-7, sustituirán la actual intersección en T de acceso a la AP-7 ubicada en el kilómetro 996 por un enlace a distinto nivel tipo trompa, que cruza la N-340 mediante un paso superior y que permite todos los movimientos posibles entre la N-340 y la autovía AP-7.