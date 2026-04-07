Castellón firma una Semana Santa de récord con llenos en costa e interior gracias al buen tiempo

La provincia de Castellón cierra una Semana Santa con un balance claramente positivo, marcada por la alta ocupación y el buen tiempo. Tanto la costa como el interior han rozado el lleno en los días centrales, superando en muchos casos las previsiones iniciales y consolidando el inicio de la temporada turística.

Según los datos de HOSBEC, la ocupación hotelera en la provincia se ha situado en torno al 84 %, con destinos como Peñíscola superando el 85 %. Unos resultados que, además, han mejorado los registros del año anterior, impulsados por la reserva de última hora y unas condiciones meteorológicas favorables.

En la costa, establecimientos como el Palasiet Wellness de Benicàssim han registrado lleno de viernes a domingo, superando incluso las expectativas iniciales. «Las reservas se hicieron muy encima de las fechas, lo que generaba incertidumbre, pero finalmente hemos superado los objetivos y las cifras del año pasado», explica la directora de Marketing, María Miró. El perfil del visitante ha sido principalmente de parejas en busca de bienestar y clientes internacionales. También ha destacado la presencia de actores y cantantes famosos en el alojamiento.

La metereología, clave

El buen tiempo ha sido clave para estos resultados. «Ha acompañado muchísimo y eso se ha notado sobre todo en las instalaciones del club, donde los clientes han podido disfrutar del exterior», añade Miró.

Los campings de la provincia también han vivido una de sus mejores campañas de los últimos años. La presidenta de la Asociación de Campings de Castellón, Eva Pastor, asegura que la ocupación media «ha rondado el 90%», con muchos establecimientos alcanzando el 100%. «Ha sido una de las mejores Pascuas, si no la mejor, gracias al sol. La gente tenía muchas ganas de salir después de un invierno complicado», señala.

El turismo familiar ha sido el gran protagonista en este segmento, con una fuerte presencia de visitantes de la Comunitat Valenciana, especialmente de la provincia de Valencia. Las estancias, eso sí, se han acortado a una media de cuatro días, frente a los cinco o seis habituales en años anteriores. Destaca también el auge de las autocaravanas y campers, una tendencia que sigue consolidándose desde la pandemia.

La situación en el interior

En el interior, el turismo rural ha rozado el lleno total en buena parte de la provincia. Joaquín Deusdad, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Castellón, confirma que «se ha trabajado prácticamente al 100 % desde el jueves», con destinos como Morella, Montanejos o Cinctorresdesbordados de visitantes. «Había dudas al inicio por factores como el precio de los combustibles o el tiempo, pero todo ha remontado y se ha superado con creces», apunta.

El perfil del turista rural ha sido mayoritariamente familiar, con un incremento de visitantes procedentes del centro de España, especialmente de Madrid, que empiezan a optar por el interior frente a los destinos de sol y playa, según Deusdad. En cambio, la presencia internacional sigue siendo limitada en estas zonas.

De los periodos más destacables

Pese a los buenos datos, el sector coincide en señalar algunos cambios en el comportamiento del consumidor. La reserva de última hora se ha consolidado como tendencia general, provocando incertidumbre en los días previos. Además, las estancias son más cortas, aunque con un alto nivel de ocupación concentrado en pocos días.

Castellón cierra una Semana Santa situada entre las más positivas de los últimos años. La combinación de buen tiempo, demanda nacional y una oferta turística consolidada ha permitido al sector arrancar la temporada con fuerza y ganas.