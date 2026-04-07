Castellón, en el ‘top’estatal de provincias en compraventa de viviendas por habitante

Castellón se situó el año pasado en el top estatal de provincias en compraventa de viviendas acorde a su población, solo superada por Alicante. Según refleja el anuario del Colegio de Registradores de España, el territorio castellonense registró una tasa de 22,61 operaciones por cada cien mil habitantes, una cifra superada solo por Alicante, que encabezó el podium nacional con una proporción de 25,86 por cien mil.

Estos datos sitúan a Castellón por delante de otras provincias como Almería (22,58), Málaga (20,04) y Tarragona (19,61) que junto a las anteriores serían las cinco que lideran el ranking de actividad inmobiliaria relativa.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana las tres provincias valencianas se situaron por encima de la media nacional, que fue del 14,27 por cien mil. Por su parte, Valencia se situaría en una tasa del 14,63.

Operaciones de compraventa

La provincia de Castellón cerró el ejercicio 2025 con un total de 14.384 operaciones de compraventa, de las cuales 11.782 correspondieron a vivienda usada y 2.602, a nueva. Las operaciones supusieron un incremento considerable respecto al año anterior, del 11,7%. Un porcentaje que supera al promedio estatal (10,7%) y autonómico (4,9%).

Récord anual

En el conjunto del país se formalizaron 705.357 transacciones, nuevo máximo desde el año 2007, mientras que en la Comunitat Valenciana la cifra ascendió a 108.608, situándose como la tercera autonomía del país.

Solo Andalucía, con 141.284 operaciones, y Cataluña, con 112.105, superaron a la región valenciana en este apartado.

Suben las compraventas de vivienda usada

No obstante, la evolución del mercado tuvo un comportamiento dispar, pues mientras que el mercado de vivienda usada fue al alza en Castellón, con un incremento de operaciones del 15% en el caso de la nueva descendió un -1,5%, según el citado documento.

A nivel estatal sin embargo no se observó ese comportamiento, pues aumentó tanto la venta de inmuebles usados (un 10,1% más, hasta alcanzar las 556.091 ) y la de los nuevos un 13,3%, con 149.266.

Castelló ciudad

En el caso de Castelló ciudad, el volumen de compraventas fue a más en términos globales, con un 6,8% de incremento porcentual, con 2.725 transacciones. De nuevo, el impulso obedeció al mercado de segunda mano, que creció un 15% (2.264) frente al retroceso de la obra nueva que bajó un -20,8%, con 461.

Entre las ciudades más baratas

Castelló ciudad se situó como una de las cinco capitales de provincia españolas con menores importes medios con 1.361 €/m² aunque con un alza del 9,9% anual. El ranking lo lideran San Sebastián (6.107 €/m²), Madrid (5.283 €/m²) y Barcelona (4.800 €/m²). Mientras, el farolillo rojo lo ocupan Zamora (1.147 €/m²), Palencia (1.266 €/m²), Jaén (1.288 €/m²). Además, se situó como una de las capitales con menor peso de las operaciones realizadas sobre el conjunto de la provincia ( 18,94%).

En el conjunto de la provincia el precio medio se situó en 1.281 €/m² (+4,6 %), el más bajo de las tres provincias y también por debajo de la media autonómica, de 1.813 €/m² (+10’6%). También fue inferior a la media estatal (2.284 €/m² y un 9,5% de incremento).

Precio medio

El precio medio de la vivienda en la provincia fue de 113.153 € (un 5,0% más). Illes Balears contó con el precio más elevado (410.322 €), seguido de Madrid (386.239€) y Málaga (325.945 €) mientras que el más bajo lo registraron Ciudad Real (80.571 €), Zamora (86.753 €) y Cuenca (89.017 €). Solo bajó el precio en tres provincias (Cuenca, Zamora y Soria). En España fue de 214.581 euros en España, nuevo máximo histórico, con un incremento del 8,2% con respecto al ejercicio anterior.

Peso del mercado extranjero

El informe también analiza el peso de la demanda extranjera, que en Castellón se situó en el 13,21% con un ligero retroceso en el último año (-0,70%).

En Castellón se formalizaron 7.965 hipotecas sobre vivienda (vigésima provincia), con un alza del 32,5%, más del doble de la media nacional, que se situó en el 14,5%, con 498.500. La cuota hipotecaria mensual media por vivienda fue de 769 euros en España y del 619,3 euros en la Comunitat.