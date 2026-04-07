Convocan huelga de controladores aéreos en Castellón y otros 13 aeropuertos: ¿cómo te afectará?

Los sindicatos USCA y CCOO han registrado un preaviso de huelga indefinida para los controladores aéreos de las torres gestionadas por Saerco. La convocatoria afectará al aeropuerto de Castellón y a otras 13 infraestructuras en España, en un conflicto que los sindicatos vinculan a la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su posible impacto en la seguridad operacional.

El paro comenzaría el 17 de abril y afectaría al aeropuerto de Castellón

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CCOO han realizado un preaviso de huelga indefinida para los controladores aéreos de las torres de control gestionadas por Saerco. El paro, según han comunicado ambas organizaciones, comenzaría el 17 de abril a las 00.00 horas y alcanzaría a 14 aeropuertos en España, entre ellos el de Castellón.

En concreto, la compañía se encarga de la gestión del control de tráfico aéreo en los aeropuertos de Madrid-Cuatro Vientos, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro, La Gomera, Castellón, Burgos, Huesca, Ciudad Real, Vigo, A Coruña, Jerez y Sevilla.

Los sindicatos denuncian un problema “estructural”

En un comunicado, USCA y CCOO explican que la convocatoria busca denunciar la escasez de personal, el empeoramiento de las condiciones laborales y su repercusión sobre la seguridad operacional.

Los sindicatos sostienen que el conflicto “no responde a incidencias puntuales”, sino a un “problema estructural” derivado, según exponen, de años de reducción de personal, sobrecarga de trabajo, improvisación organizativa e incumplimientos en materia de descanso, conciliación y planificación del servicio.

Además, según el preaviso registrado este 6 de abril, la empresa habría ido disminuyendo efectivos sin reponer adecuadamente las salidas, una situación que, a juicio de las organizaciones convocantes, ha agravado el funcionamiento de las torres afectadas.

Qué motivos alegan para convocar la huelga

Entre las razones expuestas por USCA y CCOO figuran la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso que consideran “abusivo” de las disponibilidades y los cambios de turno comunicados con escaso margen.

También apuntan a la falta de claridad en los cuadrantes sobre los descansos obligatorios y a la existencia de prácticas organizativas irregulares en varias dependencias.

Las organizaciones convocantes advierten, además, de que la seguridad aeronáutica “no puede sostenerse sobre una plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente”.

Intentos de negociación y mediación previa

USCA y CCOO aseguran que, antes de registrar la convocatoria de huelga, intentaron abrir una vía de negociación con Saerco, aunque denuncian que las reuniones previstas fueron aplazadas o canceladas de forma reiterada por parte de la empresa.

Con este preaviso, los sindicatos reclaman plantillas suficientes en todas las torres, el respeto a los descansos aeronáuticos y unas condiciones laborales compatibles con la seguridad operacional y la dignidad profesional.

El documento añade también que, con carácter previo, se ha solicitado la mediación obligatoria ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

Cómo puede afectar esta huelga en Castellón

La convocatoria sitúa al aeropuerto de Castellón entre las infraestructuras afectadas por un posible conflicto indefinido en las torres de control gestionadas por Saerco. Por el momento, los sindicatos han formalizado el preaviso con el objetivo de denunciar la situación laboral y organizativa que describen, mientras el proceso queda pendiente de la mediación solicitada ante el SIMA.