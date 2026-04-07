El experto inmobiliario Jaime Gil apunta a Castellón: "Es de las provincias que más crece en vivienda y los precios van a seguir subiendo"
La cercanía a Parc Sagunt y la reactivación de promociones en la Plana Baixa refuerzan la presión sobre la vivienda en Castellón, donde la falta de oferta sigue empujando los precios al alza según el CEO de Prophero
Castellón se ha colocado en el radar inmobiliario por una combinación de factores que, según el experto Jaime Gil Invest, apuntan a una misma dirección: más actividad residencial y una presión creciente sobre los precios. El CEO de Prophero, firma especializada en el sector inmobiliario, sostiene que la provincia “está entre las que más crece”y asegura que existe “la certeza, por todo lo que está pasando allí, de que los precios van a seguir subiendo”.
La afirmación se apoya, sobre todo, en un foco territorial muy concreto: la comarca de la Plana Baixa. En un vídeo que se ha viralizado en redes sociales, Gil pone el acento en la zona sur de Castellón por su proximidad a Parc Sagunt, uno de los grandes polos industriales y logísticos del arco mediterráneo. “En la comarca de la Plana Baixa de Castellón, que estás a 20 minutos de Parc Sagunt, todos los edificios que habían sido vandalizados durante el boom inmobiliario los hemos bloqueado todos con promotores y estamos desarrollándolos y vendiéndolos”, explica.
El trasfondo de ese movimiento es la expectativa económica generada alrededor de Sagunto y su área de influencia. La cercanía con Parc Sagunt coloca a la Plana Baixa en una posición estratégica para captar demanda residencial vinculada al empleo, a la actividad auxiliar y al tirón de un enclave que sigue concentrando inversión y nuevas implantaciones. Castellón gana por tanto atractivo no solo como mercado de vivienda, sino también como territorio donde todavía había producto susceptible de ser reactivado.
A esta dinámica se suma otro elemento clave: la falta de oferta. La provincia arrastra un importante déficit de vivienda nueva, con un ritmo de construcción todavía insuficiente para cubrir la demanda. Ese desequilibrio entre las necesidades del mercado y la oferta disponible actúa como combustible para nuevas subidas, especialmente en las áreas mejor conectadas y con mayor capacidad de absorber población y actividad económica.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680558577.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven de l'Alcora logra el máximo nivel de inglés con 12 años
- Aviso a conductores en Castellón: están robando una pieza vital de los coches y no es un hecho aislado
- La lucha de dos niños de Almassora por tener un lugar donde jugar: transforman una nave abandonada en un pabellón
- Aemet confirma cuándo vuelven las lluvias a Castellón: El clima veraniego tiene 'fecha de caducidad'
- Agresión sexual a una niña de 6 años en Castelló
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- Fallece uno de los siete heridos en el accidente triple de Vila-real del Viernes Santo
- El fútbol de Castellón, de luto por la muerte del 'Ratón' Honorio Gómez: trayectoria, posibles causas del fallecimiento...