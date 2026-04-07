Un Lunes de Pascua 'de verano': un pueblo de Castellón firma la temperatura más alta del día en la Comunitat

El Lunes de Pascua, 6 de abril, dejó un ambiente templado en buena parte de la Comunitat Valenciana, en una jornada marcada por temperaturas suaves y bastante generalizadas, con valores máximos especialmente destacados en varios puntos del interior y prelitoral. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la temperatura más alta de la jornada se registró en Atzeneta del Maestrat, donde los termómetros alcanzaron los 23,7 grados.

Tras ese dato, el siguiente registro más elevado en la Comunitat correspondió a Xàtiva, con 23,3 grados, mientras que Carcaixent cerró el trío de cabeza con una máxima de 23 grados.

En cuanto a las tres capitales de provincia, los valores fueron algo más contenidos. Tras Castellón, tanto València como Alicante se quedaron en 20,5 grados de máxima.

El ambiente más freso

En el extremo contrario, el ambiente más fresco dela Comunitat se localizó en el interior castellonense. La Pobla de Benifassà anotó la máxima más baja del día con 15,4 grados, por delante de Vilafranca del Cid, con 18,1, y Morella, con 18,6 grados.

Avamet eleva la máxima del día y cambia el podio

Por su lado, los datos recogidos por Avamet presentan algunas diferencias respecto a los de Aemet y dejan un ranking distinto en la parte alta. Según esta red, la temperatura máxima más elevada del lunes no se dio en Atzeneta del Maestrat, sino en Sorita, que llegó a 24,2 grados.

En ese hipotético podio de Avamet, la segunda posición sería para Vilafamés, con 23,4 grados, mientras que la tercera sí correspondería a Atzeneta del Maestrat con 23,3 grados.

Ranking de temperaturas máximas en Castellón el Lunes de Pascua según Avamet / Avamet

De este modo, la principal diferencia entre ambas mediciones está en el liderazgo de la jornada: Aemet sitúa a Atzeneta del Maestrat como la localidad más cálida, mientras que Avamet coloca a Sorita en cabeza y, además, con un valor superior a los 24 grados.