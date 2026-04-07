Nueva sede en Castellón para formar a policías y personal de emergencia

Las instalaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón acogen la nueva sede del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) y con la que la Generalitat Valenciana completa la vertebración de este servicio en las tres provincias, según ha afirmado este martes el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, durante la visita al centro. El mandatario autonómico ha estado acompañado por el diputado de Bomberos, David Vicente, y el concejal de Emergencias de Castelló, Antonio Ortolá. «El nuevo centro garantiza una formación moderna, actualizada y pegada a realidad castellonense que afrontan nuestros efectivos en su día a día», ha destacado Valderrama.

Por su parte, el diputado Vicente ha señalado que esta sede es clave en la formación de los profesionales de los cuerpos de policía, bomberos, protección civil y servicios de emergencia y «es una muestra de la gran apuesta del Consell y de la institución provincia por reforzar la preparación y capacidad de respuesta ante cualquier situación de riesgo».

Al curso actual se sumarán en el año 2026 otras doce acciones formativas.