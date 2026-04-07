Palasiet acoge las V Jornadas del Bienestar con ponencias gratuitas

Palasiet Wellness Clinic & Thalasso, referente en salud integral y talasoterapia en la Costa del Azahar, organiza este año las V Jornadas del Bienestar, un ciclo de ponencias gratuitas diseñadas para ofrecer herramientas prácticas que fomenten una vida más saludable. Esta iniciativa busca acercar a la comunidad conocimientos y herramientas prácticas para mejorar la salud y el bienestar diario y, pese a que las ponencias son gratuitas y abiertas a todo el público, el acceso es limitado, por lo que se requiere reserva previa en el correo jornadasdelbienestar@palasiet.com.

La programación para este año es la siguiente: el jueves 16 de abril a las 19.00 horas, será la presentación del libro Madonna no nació en Wisconsin y la ponente es la directora de cine Nata Moreno: el 30 de abril tendrá lugar la presentación del libro Otra mirada es posible, con David Vargas, fundador de Regenera; y el 21 de mayo, Marisa Rodríguez, farmacéutica y experta en psiconeuroinmunología, y Carlos Pérez, fundador de Regenera hablarán de Biología de la coherencia: cuerpo y propósito.

El 28 de mayo, la Longevidad, de la teoría a la práctica será el tema de la conferencia de Marcos Vázquez, fitness revolucionario; el 11 de junio, será Óscar Hurtado, de Élite Atleta, el que diserte sobre Superalimentos de moda vs dieta mediterránea: lo que el marketing no te cuenta y, finalmente, el 26 de junio, Ana Morales, directora de Belleza Vogue, presentará el libro Estado civil: cansada.

Estas jornadas reflejan el compromiso de Palasiet por promover el bienestar integral.