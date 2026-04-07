Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelve la lluviaTriple amenazaLa pensión de los nuevos jubiladosRoban a un compañero de pisoIntrahistoria Castellón-GranadaEl piso de Karmenle Marchante
instagramlinkedin

Referente en salud integral

Palasiet acoge las V Jornadas del Bienestar con ponencias gratuitas

Participarán expertos líderes y tendrán lugar seis conferencias desde abril hasta junio

Imagen del exterior del Palasiet.

Imagen del exterior del Palasiet. / Martin Cox

Ramón Pérez

Castellón

Palasiet Wellness Clinic & Thalasso, referente en salud integral y talasoterapia en la Costa del Azahar, organiza este año las V Jornadas del Bienestar, un ciclo de ponencias gratuitas diseñadas para ofrecer herramientas prácticas que fomenten una vida más saludable. Esta iniciativa busca acercar a la comunidad conocimientos y herramientas prácticas para mejorar la salud y el bienestar diario y, pese a que las ponencias son gratuitas y abiertas a todo el público, el acceso es limitado, por lo que se requiere reserva previa en el correo jornadasdelbienestar@palasiet.com.

La programación para este año es la siguiente: el jueves 16 de abril a las 19.00 horas, será la presentación del libro Madonna no nació en Wisconsin y la ponente es la directora de cine Nata Moreno: el 30 de abril tendrá lugar la presentación del libro Otra mirada es posible, con David Vargas, fundador de Regenera; y el 21 de mayo, Marisa Rodríguez, farmacéutica y experta en psiconeuroinmunología, y Carlos Pérez, fundador de Regenera hablarán de Biología de la coherencia: cuerpo y propósito.

El 28 de mayo, la Longevidad, de la teoría a la práctica será el tema de la conferencia de Marcos Vázquez, fitness revolucionario; el 11 de junio, será Óscar Hurtado, de Élite Atleta, el que diserte sobre Superalimentos de moda vs dieta mediterránea: lo que el marketing no te cuenta y, finalmente, el 26 de junio, Ana Morales, directora de Belleza Vogue, presentará el libro Estado civil: cansada.

Noticias relacionadas y más

Estas jornadas reflejan el compromiso de Palasiet por promover el bienestar integral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de l'Alcora logra el máximo nivel de inglés con 12 años
  2. Aviso a conductores en Castellón: están robando una pieza vital de los coches y no es un hecho aislado
  3. La lucha de dos niños de Almassora por tener un lugar donde jugar: transforman una nave abandonada en un pabellón
  4. Aemet confirma cuándo vuelven las lluvias a Castellón: El clima veraniego tiene 'fecha de caducidad'
  5. Agresión sexual a una niña de 6 años en Castelló
  6. La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
  7. Fallece uno de los siete heridos en el accidente triple de Vila-real del Viernes Santo
  8. El fútbol de Castellón, de luto por la muerte del 'Ratón' Honorio Gómez: trayectoria, posibles causas del fallecimiento...

Nueva sede en Castellón para formar a policías y personal de emergencia

Nueva sede en Castellón para formar a policías y personal de emergencia

Castellón, en el ‘top’estatal de provincias en compraventa de viviendas por habitante

Castellón, en el ‘top’estatal de provincias en compraventa de viviendas por habitante

El sector agrario denuncia precios bajos en el campo y altos para el consumidor

El sector agrario denuncia precios bajos en el campo y altos para el consumidor

Palasiet acoge las V Jornadas del Bienestar con ponencias gratuitas

Palasiet acoge las V Jornadas del Bienestar con ponencias gratuitas

Castellón firma una Semana Santa de récord con llenos en costa e interior gracias al buen tiempo

Castellón firma una Semana Santa de récord con llenos en costa e interior gracias al buen tiempo

El experto inmobiliario Jaime Gil apunta a Castellón: "Es de las provincias que más crece en vivienda y los precios van a seguir subiendo"

El experto inmobiliario Jaime Gil apunta a Castellón: "Es de las provincias que más crece en vivienda y los precios van a seguir subiendo"

PortCastelló acoge el II Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil

PortCastelló acoge el II Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil

Un Lunes de Pascua 'de verano': un pueblo de Castellón firma la temperatura más alta del día en la Comunitat

Un Lunes de Pascua 'de verano': un pueblo de Castellón firma la temperatura más alta del día en la Comunitat
Tracking Pixel Contents