La pensión de los nuevos jubilados rompe otro techo en Castellón y supera los 1.700 euros

El 2026 se estrenó con cambios en las pensiones. La edad ordinaria de jubilación durante este ejercicio es de 66 años y 10 meses para quienes no alcancen una larga carrera de cotización (aquellos que acrediten al menos 38 años y tres meses pueden retirarse con 65 años), mientras que el periodo mínimo para tener derecho a una paga contributiva sigue siendo de 15 años cotizados. Otra de las novedades es que desde enero las pensiones se han revalorizado un 2,7% (las mínimas lo han hecho un 7%), lo que en parte explica por qué la paga media de los profesionales de Castellón que se han retirado en el arranque de este año ha roto otro techo y, por primera vez, supera los 1.700 euros al mes.

Durante el primer mes de este 2026 se dieron de alta como jubilados 493 personas en la provincia, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, y lo hicieron con una paga media de 1.746,30 euros, 59 euros más que los profesionales que se retiraron en diciembre del 2025. O lo que es lo mismo: entre los que se jubilaron el último mes del año pasado y quienes lo hicieron en enero hay una diferencia del 3,5%.

De las casi 500 personas que jubilaron el primer mes del año en la provincia, la inmensa mayoría (409 de 493) pertenecen al Régimen General (es decir, son asalariados). La prestación media en este caso ascendió hasta los 1.838,51 euros, mientras que la de los nuevos pensionistas autónomos fue bastante más baja, de 1.235,68 euros mensuales.

Carreras de cotización más largas

Detrás de la estadística que refleja claramente cómo la pensión de los nuevos jubilados bate récords año tras año hay varios motivos. Uno de ellos es la revalorización de las pensiones, cuya paga media ha aumentado por encima del 19% desde el 2021. La otra explicación radica en que los profesionales que se están retirando ahora (y quienes lo harán en el futuro) han tenido carreras laborales más largas y estables que sus predecesores y también mejor retribuidas. O dicho de una manera más clara: han generado derecho a percibir pensiones más altas porque acumulan más años aportando a la caja común de la Seguridad Social.

Frente a los 493 jubilados que se dieron de alta en el primer mes de este año en Castellón, 545 causaron baja (generalmente por fallecimiento). Quienes lo hicieron cobraban una pensión media de 1.206 euros. La paga de los jubilados que abandonan el sistema también ha ido evolucionado al alza y, en el caso de la provincia , se ha duplicado por dos en los últimos veinte años.