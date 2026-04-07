PortCastelló acoge el II Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil

PortCastelló acoge este martes la primera jornada del II Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil que organiza el Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos y que coincide con la celebración del 124 aniversario de la creación del puerto de Castellón.

En el acto inaugural, celebrado en la sala Moll de Costa, ha participado el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, junto al vicepresidente tercero de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, y el vicepresidente de la Diputación, Héctor Folgado.

En su intervención, Ibáñez se ha referido a esta “efeméride”, incidiendo en la evolución del puerto desde su creación y en el papel que han jugado los ingenieros a lo largo de los años en su diseño y desarrollo. Así, ha manifestado que “si hay algún lugar en el que los ingenieros han dicho y tienen que seguir diciendo mucho es el puerto de Castellón, porque pensaron y diseñaron este sueño compartido que está hoy al alcance de todos y al que auguramos muchos años más de desarrollo, de potencia y de ilusión compartida”.

El máximo responsable de PortCastelló ha asegurado que “empezamos con un modesto muelle, seguido del desarrollo de la dársena norte y mucho más tarde llegó el desarrollo de la dársena sur sobre la que ahora estamos realizando un cambio sustancial, un cambio al que se le une el acceso ferroviario”. “Somos un puerto cada día más pujante, que trabaja con mucha humildad, pero con mucha ilusión de seguir desarrollándose, y este sueño es gracias a vosotros”, ha concluido Ibáñez.

La jornada ha contado con una conferencia central del jefe del Departamento de Proyectos y Obras de la Autoridad Portuaria de Castellón, Juan Pérez que ha abordado el “Patrimonio de la ingeniería civil del Puerto de Castellón” y con una mesa redonda sobre “Patrimonio destruido. Catástrofes naturales y sus efectos”.

Implantación y desarrollo El objetivo del II Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y la Ingeniería Civil es identificar, ensalzar, recuperar y rentabilizar el patrimonio de la obra pública en su entorno paisajístico, sobre todo tras la DANA. El congreso tendrá su continuidad mañana Valencia y el jueves en Alicante.

En este encuentro internacional, en el que participan reconocidos especialistas del ámbito académico, técnico, empresarial e institucional que mostrarán experiencias de éxito sobre el patrimonio de la Obra Pública en España y el mundo, se profundizará en la reconstrucción del Patrimonio afectado por catástrofes naturales, como el ocurrido en Valencia.

Recuperar el patrimonio revitaliza nuestra historia y cultura, atrayendo turismo. Integrar la restauración de sitios históricos y monumentos en la construcción del paisaje no solo preserva el legado cultural, sino que también impulsa la economía local. Esta sinergia entre pasado y presente enriquece la experiencia turística y fortalece la identidad comunitaria.

Un encuentro de referencia internacional

El patrimonio de la obra pública y las infraestructuras de ingeniería civil son fundamentales para la identidad de cualquier país. Su preservación, conservación y rehabilitación no solo protegen el legado histórico y cultural, sino que también mejoran el paisaje urbano y rural.

Estos esfuerzos revitalizan áreas, fomentando y reactivando el turismo y contribuyendo al desarrollo económico local. La inversión en rehabilitación y la cogobernanza entre administraciones son cruciales para garantizar la preservación del patrimonio.

España cuenta con un valioso patrimonio de obra pública compuesto por puentes, acueductos, calzadas, líneas ferroviarias, fortificaciones, presas, canales, puertos o faros. Destinar recursos e inversiones a la protección, conservación y rehabilitación de este capital cultural tan atractivo es una gran oportunidad para impulsar el desarrollo económico, turístico y la vertebración de la España despoblada.