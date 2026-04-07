El sector agrario denuncia precios bajos en el campo y altos para el consumidor

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha denunciado este martes que los precios que perciben los productores por las hortalizas en el campo están sufriendo una tendencia a la baja durante las últimas semanas, hasta el extremo de situarse en muchos casos por debajo del umbral de rentabilidad, mientras que, por el contrario, los precios que pagan los consumidores se mantienen estables o incluso aumentan en el supermercado.

El sector ha hecho hincapié en la caída de cotizaciones en origen de hortalizas de invierno como las alcachofas, lechugas y repollos, a la vez que alerta de bajos precios en el inicio de la campaña de cebollas y patatas. Así, el responsable de la sectorial de hortalizas de AVA-ASAJA, Vicente José Sebastià, ha señalado que aunque es habitual que haya parones puntuales en el mercado, «este año no hay suficientes argumentos objetivos que justifiquen unos precios tan ruinosos para los horticultores, sobre todo cuando los consumidores tienen la cesta de la compra más cara».

La alcachofa, con una creciente demanda y aceptación del mercado nacional y europeo, obtuvo una rentabilidad razonable al principio de la temporada, pero a partir de febrero, coincidiendo con la llegada de temperaturas más altas y vientos de poniente, su precio medio en origen se desplomó casi a la mitad respecto al año anterior, cayendo hasta los 0,35 €/kg. Mientras tanto, los supermercados han conservado los precios en destino sobre los 1,80 €/kg, prácticamente cinco veces más.

Según el observatorio de precios de ASAJA, otras hortalizas de temporada han alcanzado, incluso, mayores incrementos porcentuales del campo a la tienda, como la lechuga (0,22 €/kg a pie de campo y hasta 2,83 €/kg en destino, es decir, se multiplica por doce) y el repollo de hoja lisa (0,29 €/kg en origen y hasta 1,99 €/kg en supermercado, casi siete veces más).

Además, los precios ofrecidos hasta ahora por la cebolla no permiten cubrir los costes de producción, los cuales se han incrementado por el encarecimiento de los carburantes y fertilizantes y los ataques del mildiu.En cuanto a la patata, AVA-ASAJA ha acusado a la competencia desleal de países terceros (Egipto, Marruecos e Israel) y a la entrada de patata vieja de Francia. Ante esta situación, la organización reclamó al Gobierno que emprenda una potente campaña para investigar posibles prácticas fraudulentas a lo largo de la cadena de valor. Asimismo, exige un aumento de los controles sobre las importaciones foráneas solicita a la UE que autoricen más materias activas para hacer frente al hongo del mildiu.