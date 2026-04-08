III Foro Municipalista: Alcaldes y alcaldesas debaten sobre los servicios, la vivienda y la gestión de las emergencias
El III Foro de Municipalismo se celebra el 15 abril en el salón Moll de Costa del Grau y aborda los retos de los ayuntamientos ante la crisis habitacional, el impacto de fenómenos adversos, los residuos y el agua
En un mundo tan globalizado como el actual, el municipalismo emerge como un espacio vital de proximidad. Las ciudades -y por ende sus ayuntamientos- han dejado de ser meras receptoras de decisiones supragubenarmentales para convertirse en laboratorios de innovación social y económica. Así, los gobiernos locales se erigen como transformadores de las políticas globales en realidades tangibles para la ciudadanía.
En este contexto, el periódico Mediterráneo ha impulsado el III Foro Municipalista que tendrá lugar el 15 abril en el salón Moll de Costa del Grau y en el que se abordarán temáticas tan importantes como el acceso a la vivienda, las emergencias y la gestión de los servicios públicos básicos.
Participación
Mediante un debate abierto, los alcaldes y alcaldesas participantes explicarán cómo están dando respuesta a los retos globales desde la singularidad de cada territorio. De esta manera, se brindará un espacio para el intercambio de ideas, experiencias, proyectos y estrategias de gobernanza local.
La presidenta de la Diputación de Castelló y alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, será la encargada de inaugurar el foro, que también contará con los alcaldes y alcaldesas de los principales municipios de la provincia: Begoña Carrasco (Castelló), José Benlloch (Vila-real); Jorge Monferrer (Burriana); Tania Baños (la Vall d’Uixó), María Tormo (Almassora); Carmina Ballester (Onda); David García (Nules); Araceli de Moya (vicealcaldesa de Orpesa); Wenceslao Alós (Moncofa); Isabel Albalat (Albocàsser) y Ximo Llopis (la Llosa). También estará el presidente de Reciplasa, Sergio Toledo.
El evento, que comenzará a las 18.00 horas y tendrá una duración de dos horas, constará de tres mesas redondas con debates abiertos, que permitirán la participación activa de los representantes municipales.
El déficit de la vivienda
La primera de ellas, Ayuntamientos frente al déficit de la vivienda, estará moderada por la jefa de Economía de Mediterráneo, Elena Aguilar, y abordará la situación actual del acceso a la vivienda y el papel de la colaboración público-privada en este ámbito.
Desastres naturales
La siguiente mesa será El papel de los ayuntamientos frente a las emergencias, moderada por la jefa de Sociedad de Mediterráneo, Carmen Tomás, y en la que se analizará la gestión de fenómenos adversos, desde desastres naturales hasta emergencias sanitarias.
Agua y residuos
Por último, se abordará la mesa Cómo garantizar servicios municipales básicos de calidad, moderada por el redactor jefe de Mediterráneo, Miguel Agost, en la que se examinarán la gestión del agua y los residuos.
Cada mesa irá seguida de un debate abierto, conducido por el director de Mediterráneo, Ángel Báez, que permitirá la interacción con los asistentes y fomentará un intercambio de experiencias. El debate cuenta con un aforo de 70 personas y requiere inscripción.
MediTV retransmitirá el evento
- La III edición del Foro de Municipalismo en Castellón, organizado por el periódico Mediterráneo, será retransmitida por la televisión del diario, Medi TV.
- La cobertura se completará con la emisión en ‘streaming’ de la jornada a través de la página web del periódico de Castellón y las redes sociales.
Programa | III Foro Municipalista
Miércoles, 15 de abril (Salón Moll de Costa - Grau de Castelló)
- 17.50 horas. Recepción y photocall.
- 18.00 horas. Presentación oficial por parte del director de Mediterráneo, Ángel Báez.
- 18.05 horas. Intervención y bienvenida a cargo de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.
18.15 horas. Mesa redonda 1. Ayuntamientos frente al déficit de la vivienda. Modera: Elena Aguilar.
- Descripción del momento actual del sector.
- Acciones encaminadas a impulsar el acceso a la vivienda.
- Principales obstáculos.
- El papel de la colaboración público-privada.
18.40 horas. Debate abierto con los representantes municipales asistentes, conducido por Ángel Báez.
18.50 horas. Mesa redonda 2. El papel de los Ayuntamientos frente a las emergencias. Modera: Carmen Tomás.
Descripción del momento actual en materia de seguridad.
Dónde poner el foco de atención para afrontar los fenómenos más adversos (desastres naturales, sanitarios, accidentes, etc.).
Descripción del momento actual en materia de servicios sociales.
Principales retos en materia social y los nuevos cambios demográficos.
19.15 horas. Debate abierto con los representantes municipales asistentes, conducido por Ángel Báez.
19.25 horas. Mesa redonda 3. Cómo garantizar los servicios municipales básicos de calidad. Modera: Miguel Agost.
Descripción del momento actual en materia de servicios públicos: recogida y tratamiento de residuos; el abastecimiento de agua.
La nueva tasa de basuras. Soluciones para rebajar su impacto en los bolsillos de los ciudadanos.
El papel de las nuevas tecnologías para la mejora de los servicios municipales. Las ciudades inteligentes.
Principales desafíos en materia de servicios municipales básicos.
19.50 horas. Debate abierto con los representantes municipales asistentes, conducido por Ángel Báez.
20.00 horas. Cierre y ágape.
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