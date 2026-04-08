El conseller de Sanitat anuncia la contratación de más personal para reforzar Urgencias del Hospital General de Castellón

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha anunciado este miércoles la contratación de más personal para reforzar el servicio de Urgencias del Hospital General de Castellón. Así lo ha confirmado tras su visita a la nueva unidad multidisciplinar de ELA y Enfermedades Raras del centro sanitario castellonense.

Gómez ha explicado que "ya tenemos en Hacienda el expediente de la plantilla, que se va a complementar con seis médicos, 16 enfermeras, 10 celadores y 23 TCAE por un importe de 2.950.000 euros para atender a todos los pacientes que vengan a la puerta de Urgencias de una forma rápida y dinámica".

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, con el gerente del Hospital General de Castelló, Raúl Ferrando. / ERIK PRADAS

Finalización de Urgencias

Asimismo, se ha referido a la ampliación de espacios en Urgencias del Hospital General, explicando que la remodelación estará terminada en julio del 2026. Marciano Gómez ha visitado las obras de la fase cinco que se está ejecutando, con la construcción de un espacio de 400 m² con 24 camas de observación, así como el área de descanso del personal y la fase seis que completará la remodelación de urgencias".

SATSE valora de forma positiva el incremento de personal

Desde el sindicato de Enfermería se ha valorado de forma positiva el anuncio de la voluntad de incrementar el personal de Urgencias del Hospital de Castellón ya que SATSE entregó en 2023 a la dirección del Hospital General de Castellón un estudio en el que se ponía de manifiesto que este servicio precisaba de 19 enfermeras más para poder prestar unos servicios de calidad a la población atendida, que a finales de 2025 superaba las 300.000 personas. Asimismo, este mismo marzo, cuando las obras de ampliación de Urgencias se encuentran en su recta final, envió un escrito a la dirección general de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanitat reclamando un aumento de las enfermeras para Urgencias generales teniendo en cuenta que, entre el 31 de marzo y el 30 de abril, la Conselleria de Sanitat iba a rescindir los contratos de las 12 enfermeras contratadas como refuerzo de invierno.

Como ha publicado Mediterráneo, los pacientes vienen denunciando largas esperas en urgencias. El incremento de profesionales era una reivindicación ante el aumento sostenido de la demanda asistencial, por el incremento de la población y en previsión de la finalización de las obras de Urgencias, que supondrán un mayor número de espacios destinados a la atención a pacientes, lo que conlleva mayor necesidad del personal.