La Diputación de Castellón celebrará la Cumbre de Alcaldes el próximo 28 de abril, después de que la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, haya convocado a los máximos representantes de los ayuntamientos en el Salón de Recepciones del Palacio Provincial en la que será la séptima Cumbre de Alcaldes de la historia de la institución.

“Esta cita es una oportunidad para seguir reforzando nuestra escucha activa con quienes mejor conocen la realidad de sus municipios y, así, seguir haciendo del conjunto de la provincia fuente de oportunidades y desarrollo”, ha subrayado la dirigente provincial.

Tal y como se recoge en el artículo 49 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Castellón, la Cumbre de Alcaldes ha de celebrarse con carácter bienal, y en ella se debatirán asuntos exclusivos de competencia municipal. Según lo establecido en dicho reglamento, habrá una primera intervención de la presidenta y, seguidamente, se dará la palabra a los alcaldes y alcaldesas que lo soliciten’. Los alcaldes y alcaldesas podrán ser respondidos por la presidenta o, en su caso, por los miembros de su equipo de gobierno.