El Hospital General de Castellón urge a Sanitat más personal para el servicio de Urgencias

La gerencia del Hospital General de Castellón ha demandado a la Conselleria de Sanitat que amplíe el personal del servicio de Urgencias ante el notable incremento de la demanda asistencial y ante la finalización de las obras de reforma y ampliación del servicio, previstas para mediados de este año, según ha podido saber este diario.

El objetivo es que la Conselleria autorice una modificación de la plantilla incorporando nuevos profesionales para poder responder adecuadamente a las necesidades presentes y futuras de la población. Esta dotación implicaría crear seis puestos de médico de Urgencias Hospitalarias, 16 de Enfermera, 23 de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería y 10 puestos de celador.

Aumento de población constante

Y es que, por un lado, la población de la provincia viene creciendo de forma constante, lo cual repercute directamente en la presión asistencial. Actualmente, en la provincia hay más de 609.000 tarjetas SIP, cuando en 2023 se situaban en 587.366. El volumen de urgencias atendidas en el centro sanitario también se ha incrementado, pasando de casi 310 atenciones diarias en 2023 a más de 330 en el 2025, lo que supone casi un 9% más de presión asistencial hospitalaria en ese departamento.

Esto implica que, en términos absolutos, la actividad en dicho periodo se ha incrementado en casi 10.000 asistencias más con la misma dotación de personal. Y es que en el 2023 se atendieron 113.162 urgencias, según la Memoria de Gestión de Conselleria

A ello se suma que el Hospital está inmerso en unas obras para mejorar el servicio de Urgencias que pasan a triplicar su espacio, con nuevos boxes y nuevas salas, lo que haría necesaria una redistribución y ampliación del personal y que deberían acabar este verano. Igualmente, la nueva ubicación de determinados puestos de trabajo exige reforzar los recursos humanos disponibles, con el fin de que la calidad atención al paciente no se vea mermada.

Colapso de urgencias

Los sindicatos han reivindicado reiteradamente un incremento de plantilla ante el colapso actual de las urgencias del Hospital General, como se ha visto en la campaña invernal ante el incremento de casos de gripe y otras infecciones respiratorias, donde los pacientes denunciaban largas esperas de hasta 12 horas para poder ser atendidos. A ello se suma el hecho de que en periodos vacacionales se produce un incremento de población flotante. Y ello unido a las obras de reforma y ampliación del servicio.

Déficit de enfermeras

En ese sentido, el sindicato SATSE publicó recientemente un informe en el que exigía a la Conselleria un incremento en la contratación de enfermeras en Urgencias de los hospitales públicos de las tres provincias. En concreto, consideraba que se precisaban al menos 324 más en la Comunitat, de las cuales unas 40 más para la provincia Castellón. El el caso concreto del General, cifraban en al menos 19 el déficit. Además, el sindicato criticaba la finalización de los contratos de refuerzo de invierno, que implicaron la contratación extra de 12 enfermeras.

De hecho, el informe de SATSE revela que, en estos años, también según cifras de la propia Conselleria de Sanitat, se ha incrementado exponencialmente el número de urgencias atendidas en los hospitales valencianos: de 1.735.840 urgencias atendidas en 2020 se pasó a las 2.593.013 de 2024, es decir, un incremento del 49,38% de urgencias entre 2020 y 2024.

Según SATSE, las cifras de necesidades de enfermeras son alarmantes en algunos hospitales, como el General de Alicante, el propio General de Castellón, el Hospital Clínico, la Fe y el General de Valencia y el Hospital de la Ribera.

Otros sindicatos como CCOO o CESM han reivindicado también en otras ocasiones la necesidad de acometer un refuerzo de la plantilla estructural del General de Castellón ante esta situación