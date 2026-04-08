El Hospital Provincial de Castellón acumula demoras de más de tres meses en diagnósticos tras cirugía de mama, según CCOO

Las pacientes intervenidas de mama en el Consorcio Hospital Provincial de Castellón están esperando más de tres meses para conocer su diagnóstico, según ha denunciado la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV. El sindicato atribuye esta situación a la falta de personal facultativo especialista en Anatomía Patológica, un servicio clave para analizar las muestras extraídas en las operaciones y determinar el resultado clínico.

Sobrecarga en Anatomía Patológica

CCOO asegura que la Conselleria de Sanidad está derivando pacientes del Hospital General al Provincial con el objetivo de reducir las listas de espera quirúrgicas, pero sostiene que, una vez realizada la intervención, los tiempos para obtener un diagnóstico se alargan durante meses.

Según expone el sindicato, en el Hospital Provincial de Castellón solo hay dos profesionales de Anatomía Patológica para asumir la carga asistencial. Ambos especialistas, junto con el equipo de laboratorio, reciben en torno a 5.000 muestras al mes, una cifra que, según denuncia la organización sindical, ha generado una sobrecarga de trabajo que repercute directamente en los plazos de respuesta.

Pacientes pendientes del resultado tras la operación

Tras una intervención de mama, las muestras obtenidas deben ser analizadas para determinar el diagnóstico y, en su caso, orientar el inicio del tratamiento. CCOO sostiene que esta fase se está viendo afectada por la falta de personal en el Provincial, lo que está provocando que las pacientes esperen durante meses para conocer sus resultados.

El sindicato pone el foco en la incertidumbre y la angustia que genera esta demora entre las personas intervenidas, al quedar a la espera de saber cuál es su situación clínica después de la operación.

Comparativa con el Hospital General de Castellón

Como referencia, CCOO compara la situación con la del Hospital General de Castellón, donde, según indica, hay ocho profesionales de Anatomía Patológica, además del apoyo del personal en formación MIR.

Siempre según la versión trasladada por el sindicato, las pacientes operadas en el General reciben el resultado de sus pruebas en un plazo de 15 días y, si es necesario, pueden iniciar el tratamiento oncológico en ese mismo periodo.

CCOO reclama más personal y cambios organizativos

Ante esta situación, CCOO reclama a la Conselleria de Sanidad una actuación inmediata para reforzar el servicio de Anatomía Patológica en el Hospital Provincial de Castellón. En concreto, pide aumentar el número de profesionales y aplicar una mejor organización del trabajo para reducir la demora diagnóstica.

El sindicato considera inaceptable que las personas intervenidas de mama en este centro tengan que esperar durante meses para conocer los resultados de sus pruebas y, si lo precisan, retrasar el inicio de sus tratamientos.