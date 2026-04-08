El PSPV denuncia demoras de año y medio para una cita de Cardiología en Castellón

El PSPV-PSOE ha cargado contra la gestión sanitaria del PP en la provincia de Castellón al denunciar demoras de hasta año y medio para consultas y pruebas de cardiología. El diputado Rafa Simó sostiene que la situación ha alcanzado “límites intolerables” y reclama medidas urgentes para reducir unas listas de espera que, según advierte, comprometen la atención a los pacientes.

Las listas de espera en cardiología, en el centro de la crítica

El PSPV-PSOE ha señalado a la gestión “privatizadora” del PP como responsable del aumento de las listas de espera en cardiología en Castellón, una situación que, según los socialistas, está provocando retrasos de hasta 18 meses para una valoración médica.

El diputado socialista Rafa Simó ha afirmado que se están conociendo casos de consultas o pruebas programadas “a año y medio vista”, algo que ha calificado de “indigno y peligroso” en una sanidad pública que, a su juicio, debería priorizar la protección de la salud.

El PSPV habla de “calvario” para los pacientes

Simó ha criticado la gestión sanitaria del PP, primero con Carlos Mazón y ahora con Pérez Llorca, al considerar que está llevando a muchos pacientes a “un auténtico calvario”, con esperas prolongadas para acceder a una valoración de cardiología.

En este sentido, ha asegurado que estos plazos “ya no son solo una muestra de ineficacia administrativa”, sino que, en su opinión, entran “de lleno en el terreno de la negligencia por abandono de las obligaciones de protección de la salud”.

Impacto en la salud mental y en el seguimiento de las enfermedades

El dirigente socialista ha incidido en que las consecuencias de estas demoras van más allá del retraso asistencial. Según ha expuesto, afectan de forma directa al bienestar emocional de los pacientes y generan incertidumbre entre personas con síntomas, antecedentes o pruebas pendientes.

“Están obligando a muchas personas a vivir con la angustia de no tener respuestas ni seguimiento médico”, ha advertido Simó, quien también ha alertado del temor a que la enfermedad avance sin control o a que el diagnóstico llegue demasiado tarde.

Críticas al modelo sanitario y al recurso a la privada

El PSPV vincula esta situación con una forma de gestionar la sanidad que, según sostiene, empuja a parte de la población hacia la asistencia privada. Para Simó, este escenario agrava la desigualdad entre quienes pueden asumir el coste de una consulta y quienes dependen exclusivamente de la sanidad pública.

El diputado ha defendido que esta dinámica responde a una determinada filosofía de gestión, en la que, según ha denunciado, quien tiene recursos económicos puede buscar una alternativa y quien no dispone de ellos queda atrapado en una lista de espera que puede superar el año.

Reclaman un plan de choque para cardiología en Castellón

Ante este escenario, el PSPV-PSOE reclama la puesta en marcha inmediata de un plan de choque para cardiología, con recursos y medidas concretas para reducir las demoras en la provincia de Castellón.

Simó ha asegurado que su formación no aceptará que se normalicen estos tiempos de espera y ha defendido que una demora de año y medio en cardiología evidencia, a su juicio, que el sistema sanitario valenciano está desbordado sin que el president Pérez Llorca y el conseller Marciano Gómez hayan puesto remedio.

“Están fallando en lo más básico, que es garantizar plazos razonables”, ha concluido el diputado socialista, quien considera que cuando esos plazos desaparecen también se resiente la confianza en el sistema público de salud.