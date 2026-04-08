San Vicente Ferrer 2026: estos son los pueblos de Castellón donde será festivo este lunes 13 de abril

La Semana Santa encara ya su recta final y, con ella, llega una de las fechas más señaladas del calendario en la Comunitat Valenciana. Este lunes 13 de abril de 2026 se celebra San Vicente Ferrer, patrón de los valencianos, una festividad movible que siempre tiene lugar el segundo lunes de Pascua y que este año será fiesta local en 204 municipios de la autonomía, 32 de los cuales se ubican en la provincia de Castellón.

En la provincia de Castellón, sin embargo, la jornada no será festiva de manera generalizada. Mientras buena parte de los vecinos ya habrá retomado la rutina tras los días grandes de Pascua, todavía habrá localidades que disfrutarán de este paréntesis antes de la vuelta completa a la actividad ordinaria. La fecha, además, marca de forma práctica el cierre de las vacaciones escolares de Semana Santa en gran parte de la Comunitat.

No hay que confundir esta festividad con la de San Vicente Mártir, patrón de la ciudad de València, que se conmemora en enero. En este caso, la cita corresponde al santo dominico valenciano y, como ocurre cada año, su celebración se desplaza en función de la Pascua.

Los municipios de Castellón donde es festivo San Vicente Ferrer en 2026

En la provincia de Castellón será fiesta local este lunes 13 de abril en los siguientes municipios:

Alfondeguilla

Algimia de Almonacid

Almassora

Almedíjar

Almenara

Artana

Atzeneta del Maestrat

Benlloc

Càlig

Borriol

Xilxess

Cortes de Arenoso

Eslida

Gaibiel

L’Alcora

La Llosa

La Pobla de Tornesa

La Vall d’Uixó

La Vilavella

Lucena del Cid

Matet

Navajas

Nules

Peñíscola

Sant Joan de Moró

Santa Magdalena de Pulpis

Traiguera

Vall d’Alba

Vall de Almonacid

Vilafamés

Villores

Xert

De este modo, solo una parte de la provincia mantendrá el festivo de San Vicente Ferrer en 2026, frente a la implantación mucho más amplia que tiene esta jornada en numerosos municipios de Valencia y Alicante.

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Para los vecinos de estas localidades castellonenses, el lunes servirá todavía como una última prolongación del calendario pascuero. Para el resto, la jornada marcará ya el regreso definitivo a la normalidad tras las vacaciones.