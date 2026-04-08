Sanitat activa la unidad multidisciplinar de ELA y enfermedades raras de Castellón

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha visitado este miércoles la nueva unidad multidisciplinar de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y enfermedades raras en el Hospital General de Castellón. El servicio se encuentra ubicado en el espacio situado enfrente del centro sanitario que antiguamente albergaba la Caja de Reclutas en la avenida Benicàssim. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha estado acompañado por gerente del centro sanitario, Raúl Ferrando, el presidente del colegio de médicos, Carlos Vilar, y la directora territorial de Sanitat, Eva Suárez.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez ha explicado que se trata de un proyecto “primordial para la sanidad de la provincia de Castellón y decisivo para afrontar los nuevos retos asistenciales que pasan por la humanización de una asistencia sanitaria de calidad, como la que van a recibir los pacientes con ELA y otras enfermedades raras”.

Una unidad multidisciplinar

Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Erik Pradas

Gómez ha señalado que este espacio de 150 m² ha contado con un presupuesto superior a 200.000 € y consta de un acceso diferenciado. Los trabajos se han realizado en 5 meses para atender única y exclusivamente a pacientes de ELA y enfermedades raras. El espacio cuenta con cuatro consultas médicas, una consulta de medicación, una sala de técnicas de enfermería, área de mostrador, zona de espera y aseos adaptados.

Multidisciplinar

“Es una unidad multidisciplinar y que integra en un mismo espacio todas las consultas de las diferentes especialidades médicas, además de enfermería, atención psicológica y trabajo ocupacional”, ha señalado Gómez tras conocer este espacio recién construido que este miércoles ha atendido ya a sus dos primeras pacientes.En esta unidad, cada paciente con ELA recibirá atención integral de Neurología, Neumología, Rehabilitación, Endocrinología, Psicología Clínica, terapia Ocupacional y Enfermería en un mismo día y sin tener que desplazarse.

Asimismo, el paciente va a tener un enlace con el centro en cualquier estadio evolutivo de su dolencia, de forma que, desde su domicilio, va a detectar de forma previa cualquier tipo de signo de alarma.

A la vanguardia

Esto va a ir unido de la creación de plazas específicas para las unidades de referencia, tanto en neurología como medicina interna. "La Comunitat Valenciana cumple uno de los principios básicos de la ley ELA ya que tenemos ya tres unidades de referencia, una en cada provincia, una en el Balmis, Alicante, otra en la Fe de Valencia y esta que inauguramos hoy en Castellón, lo cual demuestra el compromiso de la Generalitat valenciana con los enfermos de ELA y enfermedades raras y el cumplimiento de un compromiso social", ha señalado Gómez. Asimismo, ha añadido que "la Comunitat es de las primeras que ha definido el nivel 3 plus (dependencia extrema) para los pacientes con ELA" y ha añadido que mantienen un contacto abierto y permanente con la asociación de enfermos Adela. También ha hecho referencia a la dotación de equipos de electromedicina.

Esta unidad de Castellón dará asistencia a entre 35 y 40 pacientes al año, con una frecuencia de visitas médicas cada tres o cuatro meses, "dando respuesta así a uno de los aspectos más demandados por pacientes con enfermedades raras, como es poder recibir atención en espacios que favorezcan la integración de la asistencia, evitando desplazamientos entre consultas y maximizando la coordinación entre las diferentes especialidades, así como un adecuado acogimiento de profesionales, pacientes y familiares", ha señalado el conseller.