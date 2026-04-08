La venta de vehículos usados cae en Castellón en el primer trimestre del año

La venta de vehículos usados cayó un -5,1% en la provincia de Castellón en el mes de marzo y 2,4% en el acumulado trimestral. Según refleja un informe de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) se vendieron 2.042 turismos en el tercer mes del año, lo que supone un descenso del 5,9% mensual. El acumulado anual refleja un retroceso 2,2% con 6.307 unidades.

También van a peor las ventas de furgonetas. En marzo se vendieron 431 unidades en el mercado de segunda mano, un -1,1%, con lo que retroceden las ventas un 3,6% en lo que va de año, hasta situarse en 1.239.

Retroceso autonómico

El retroceso afecta al conjunto autonómico. En concreto, la venta de vehículos usados descendió en la Comunidad Valenciana el 12,1%, con 23.262 unidades transferidas. Los turismos, que suponen 19.955 compras, caen un 11,9% interanual y se vendieron otros 3.307 comerciales ligeros, con una bajada del 13%. A nivel nacional, las ventas de turismos y furgonetas suben en marzo el 4,8%, el 5,5% los primeros y un 0,9% los segundos. Valencia registra el mayor descenso de la Comunidad. Por su parte, en el primer trimestre se han transferido en la Comunidad Valenciana 67.563 vehículos de ocasión, un 15,2% menos que en 2025. Los turismos, con 57.885, bajan un 15,8%, y 9.678 furgonetas, con un descenso del 11,8%. De media, en España se han vendido un 0,4% más vehículos de ocasión (turismos+furgonetas) que en el mismo periodo del pasado año. Cabe recordar que las cifras están desvirtuadas en la Comunidad Valenciana por las fuertes compras del primer trimestre de 202052 por la reposición de los vehículos perdidos en la dana. No obstante, en el trimestre se han producido descensos del 9,2% en Baleares y el 7,3% en Euskadi.

Críticas a la incertidumbre

Desde Ancove critican la incertidumbre legal derivada, primero, de la tardanza en aprobar el Plan Auto+, que ha de sustituir al Moves III en las ayudas a la compra de unidades electrificadas, pero, también la falta de noticias de un plan de achatarramiento, con ayudas a la motorización de combustión, como adelantó el Gobierno. Una incertidumbre que se agrava con la escalada en los precios de los combustibles por el conflicto en el estrecho de Ormuz. En este sentido, Ancove da la bienvenida a las ayudas aprobadas desde el Ejecutivo para reducir la subida, aunque considera la medida muy limitada”, comenta Eric Iglesias, presidente de Ancove.