VII Premio Mujer del Mediterráneo

09:30 h.Recepción y photocall.

09:45 h. Presentación y palabras de bienvenida a cargo de la directora comercial del Periódico Mediterráneo, Cristina Pastor.

09:50 h Apertura a cargo de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

10:00 h. Intervención de la Sra. Dª Amparo Navarro Faure. Rectora Magnífica de la Universidad de Alicante.

10.15 h.Acto de homenaje: entrega de la estatuilla diseñada ex profeso para estos premios por la artista castellonense Miriam Olivares. Entregan el premio la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, la rectora Amparo Navarro Faure y la directora comercial del Periódico Mediterráneo, Cristina Pastor.

10:20 h. Palabras de la Mujer del Mediterráneo, Eva Alcón.

10:50 h. Cierre.