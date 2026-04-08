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VII Premio Mujer del Mediterráneo

VII Premio Mujer del Mediterráneo

VII Premio Mujer del Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo le invita a la celebración de la VII Edición del Premio Mujer del Mediterráneo de Castellón, que se concederá a Eva Alcón, rectora de la UJI y presidenta de la CRUE.

09:30 h.Recepción y photocall.

09:45 h. Presentación y palabras de bienvenida a cargo de la directora comercial del Periódico Mediterráneo, Cristina Pastor.

09:50 h Apertura a cargo de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

10:00 h. Intervención de la Sra. Dª Amparo Navarro Faure. Rectora Magnífica de la Universidad de Alicante.

10.15 h.Acto de homenaje: entrega de la estatuilla diseñada ex profeso para estos premios por la artista castellonense Miriam Olivares. Entregan el premio la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, la rectora Amparo Navarro Faure y la directora comercial del Periódico Mediterráneo, Cristina Pastor.

10:20 h. Palabras de la Mujer del Mediterráneo, Eva Alcón.

10:50 h. Cierre.

Si desea asistir, rellene el siguiente formulario:

Formulario de inscripción

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