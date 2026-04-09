Más récords para el aeropuerto de Castellón: firma el mejor primer trimestre de su historia al crecer un 16,5%
La infraestructura registra en marzo 15.747 pasajeros, con un incremento del 14,6 %, y en el acumulado de los tres primeros meses suma 40.556 usuarios
El aeropuerto de Castellón ha crecido un 16,5% en cuanto a pasajeros este primer trimestre del año 2026, con respecto al mismo período del año anterior. Este dato supone, según la Generalitat Valenciana, la certificación de "su mejor arranque de año". Son, en concreto, 40.556 usuarios de esta infraestructura.
Es un hito más de los que viene acumulando el aeropuerto de Vilanova d'Alcolea, que en los últimos tiempos ha encadenado varios récords que apuntalan su buen estado de salud y que desde finales de marzo ha recuperado varias rutas de la temporada de primavera y verano.
"Tendencia ascendente"
Así, en una nota de prensa, la directora general de Aerocas, Raquel París, ha destacado que las cifras “confirman la tendencia ascendente del aeropuerto”, que este año ha programado el mayor número de rutas y vuelos regulares de su historia.
Según ha detallado, en marzo se han registrado 15.747 pasajeros, un 14,6 % más que en el mismo mes de 2025. En el acumulado trimestral se contabilizan 40.556 usuarios, la cifra más alta obtenida en este periodo.
La directora general de Aerocas ha avanzado que el tráfico comercial “va a ir a más y las cifras de pasajeros se van a multiplicar” tras el inicio de la temporada de verano y la progresiva entrada en funcionamiento de las rutas estivales.
Al respecto, ha recordado que el aeropuerto ha duplicado su oferta de vuelos con la reciente reactivación de las conexiones de Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze y Milán. Estas rutas se han sumado a las de Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj y Madrid, que operan todo el año.
La oferta aumentará entre mayo y julio con la incorporación escalonada del resto de rutas (Bilbao, Oviedo, Manchester, Bolonia, Oporto y Palma de Mallorca) hasta alcanzar las 16 programadas.
La confluencia de las 16 rutas regulares va a suponer que el aeropuerto disponga en 2026 de la mayor operativa de su trayectoria, con 2.400 vuelos regulares programados y 400.000 plazas ofertadas.
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