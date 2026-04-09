Castelló amanece envuelta en una espesa niebla y la DGT advierte de visibilidad reducida en la AP-7

Castelló ha amanecido este jueves 9 de abril cubierta por una densa niebla que ha reducido de forma notable la visibilidad desde primera hora del día. La imagen se ha repetido en distintos puntos del término municipal y su entorno, dejando una estampa poco habitual para muchos conductores en pleno arranque de la primavera.

Tal y como puede verse en el vídeo de la noticia, la niebla ha sido especialmente intensa en carretera, donde la visibilidad ha quedado muy limitada en algunos tramos y ha obligado a extremar la precaución al volante. Farolas, señales y vehículos apenas se distinguen a cierta distancia, una situación que complica la circulación durante las primeras horas de la mañana.

Aviso de la DGT

De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido a primera hora de este jueves de niebla por meteorología adversa en la AP-7, a la altura de Castelló, concretamente entre los kilómetros 424 y 427, en ambos sentidos, y entre los kilómetros 406 y 410, también en ambos sentidos. Según la incidencia difundida a las 7.31 horas, la situación ha provocado visibilidad reducida en ese tramo.

Comienzo de la primavera

Aunque este tipo de escenas suele asociarse más al invierno, lo cierto es que no resultan extrañas en estas fechas. Apenas han pasado dos semanas desde el comienzo de la primavera y todavía pueden darse episodios de niebla ligados a la humedad acumulada, la estabilidad atmosférica y el enfriamiento de las capas más bajas del aire durante la noche.

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Como suele ocurrir en estos casos, se espera que el fenómeno vaya remitiendo conforme avance la jornada, suban ligeramente las temperaturas y el sol caliente el ambiente. Hasta entonces, la recomendación principal es circular con prudencia, aumentar la distancia de seguridad y utilizar el alumbrado adecuado para evitar incidentes.