La Diputación de Castellón lanza una iniciativa pionera para mejorar las carreteras de los municipios

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha presentado este jueves el Plan de Mejora de Travesías para 64 municipios que forman parte de la provincia. Bajo el lema "Más vida a tu pueblo", se pretende mejorar los cascos urbanos de pueblos y pedanías a los cuales se accede a través de la red de carreteras competentes de la Diputación provincial.

La presidenta Marta Barrachina asegura: «Es la primera vez que se hace un plan de este tipo. Pretendemos transformar espacios y mejorar las travesías para hacerlas más humanas, verdes y, sobre todo, seguras». También afirma que estas carreteras son la puerta de entrada y el corazón del pueblo, y que son conscientes de que son donde los vecinos hacen vida.

El vicepresidente provincial y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, explica: «Este plan cuenta con un presupuesto inicial de 7 millones de euros, suponiendo uno de los más elevados en la historia». Él mismo remarca que este plan se ha diseñado con los objetivos de poner en valor los pueblos y mejorar la seguridad vial peatonal, tanto en el ámbito urbano y periurbano, priorizando frente a los vehículos en los tramos en los que hay cierto conflicto entre ambos. Además, se pretende mejorar la accesibilidad de las personas mayores y de las personas con movilidad reducida en el ámbito urbano en el que transcurre la carretera.

Más espacios

Estas transformaciones irán acompañadas de una dotación de mobiliario urbano para los peatones, como por ejemplo bancos, papeleras, jardineras o vegetación. Asimismo, servirán para optimizar las condiciones de uso de la población en estos municipios. «Con estas reformas queremos que cuando estés llegando a un municipio, sientes que te estás acercando a él», dice Folgado.

El técnico del servicio de Carreteras y responsable del plan, Carlos Rubio, ha explicado con más detalle las soluciones técnicas que se aplicarán: «Se reformarán 40 kilómetros de travesías para 15.333 habitantes de los municipios. Se ha pensado sobre todo en garantizar la seguridad de los vecinos».

La presentación se ha realizado en el Salón de Recepciones del Palacio Provincial con la asistencia de alcaldes y alcaldesas de municipios en los que se tiene previsto actuar. El ámbito de actuación del plan es de 64 municipios de la provincia donde se llevarán a cabo las 73 actuaciones previstas.

Los alcaldes, esenciales

«El Plan de Mejora de Travesías está abierto a todos los alcaldes y alcaldesas para que compartan con nosotros sus preocupaciones de su municipio. Al final, son los que mejor conocen las necesidades de su pueblo y no reformaremos nada que ellos no quieran», afirma la presidenta. También sostiene que es fundamental mejorar los municipios para que la provincia avance.

Barrachina ha reconocido que ya hay proyectos bastante avanzados en varios municipios, como en Xert y El Toro. Estos serán los primeros en empezar. «Este primer presupuesto es solo para las dos primeras anualidades, lo normal es que tengamos que incorporar otra cifra que también será grande para finalizar», concluye la presidenta.