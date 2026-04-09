El Gobierno cesa a la castellonense María José Rallo como presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología a petición propia

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el cese, a petición propia, de María José Rallo como presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cargo que ostentaba desde diciembre de 2023. Nacida en Castelló de la Plana en 1971, es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y Licenciada en Economía por la UNED.

Tormenta laboral

El asunto, según el BOE, se planteó y deliberó a propuesta de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en el Consejo de Ministros del pasado martes. Precisamente en los últimos meses se había destapado una tormenta laboral con la convocatoria de concentraciones por la escasez de plantilla aunque se desconvocó la huelga planteada para Semana Santa tras un acuerdo de mejora de las condiciones laborales y una reorganización.

Carrera

María José Rallo / Moncloa

El nombramiento de María José Rallo del Olmo como nueva presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología fue aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de diciembre del 2023. Previamente había desempeñado el cargo de secretaria general de Transportes y Movilidad. Es además licenciada en Economía por la UNED, y cuenta con un Máster en Análisis y Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III. Anteriormente había desempeñado el cargo de Subdirectora General de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras y Vocal Asesora del Gabinete del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación.

La ministra agradece a Rallo los servicios prestados durante el desempeño de su labor al frente de la Aemet.