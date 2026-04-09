El Hospital Provincial de Castellón oficializa a Daniel Flores Couce como jefe de Medicina Nuclear

El Diari Oficial de la Generalitat ha oficializado el nombramiento como jefe de Medicina Nuclear del Hospital Provincial de Castellón del doctor Daniel Flores Couce.

Según han informado fuentes del centro sanitario, el puesto figuraba vacante, tal y como muestra en la resolución. Daniel Flores, director médico del hospital desde que fue nombrado en septiembre del 2023, figuraba como único candidato al puesto de jefatura de Medicina Nuclear en el proceso que se abrió hace ahora más de un año. Flores es especialista en Medicina Nuclear y desarrolla su labor en el Provincial desde 2005. Toda su trayectoria profesional ha estado vinculada al Consorcio. Tras haber obtenido la jefatura de servicio por concurso, Flores seguirá como director médico (cargo de libre designación). Cuando cese de director volverá ya como jefe de servicio.

Este hospitales el único de la provincia de Castellón que dispone de Medicina Nuclear, un servicio clave en el diagnóstico del cáncer y seguimiento de pacientes oncológicos, que ha sido nombrado como el centro de referencia de esta especialidad para todos los pacientes de la ASI de Castellón, con una población de referencia de unos 600.000 habitantes.