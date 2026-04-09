El Hospital Provincial de Castellón oficializa a Daniel Flores Couce como jefe de Medicina Nuclear
Flores accedió en 2023 accedió al cargo de director médico del Hospital Provincial de Castellón y será el jefe de la única unidad de Medicina Nuclear de la provincia
El Diari Oficial de la Generalitat ha oficializado el nombramiento como jefe de Medicina Nuclear del Hospital Provincial de Castellón del doctor Daniel Flores Couce.
Según han informado fuentes del centro sanitario, el puesto figuraba vacante, tal y como muestra en la resolución. Daniel Flores, director médico del hospital desde que fue nombrado en septiembre del 2023, figuraba como único candidato al puesto de jefatura de Medicina Nuclear en el proceso que se abrió hace ahora más de un año. Flores es especialista en Medicina Nuclear y desarrolla su labor en el Provincial desde 2005. Toda su trayectoria profesional ha estado vinculada al Consorcio. Tras haber obtenido la jefatura de servicio por concurso, Flores seguirá como director médico (cargo de libre designación). Cuando cese de director volverá ya como jefe de servicio.
Este hospitales el único de la provincia de Castellón que dispone de Medicina Nuclear, un servicio clave en el diagnóstico del cáncer y seguimiento de pacientes oncológicos, que ha sido nombrado como el centro de referencia de esta especialidad para todos los pacientes de la ASI de Castellón, con una población de referencia de unos 600.000 habitantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El entorno del Estadio de la Cerámica de Vila-real ganará 150 nuevas plazas de aparcamiento
- Educación le pondrá un profesor de apoyo al niño con discapacidad de Vila-real, pero solo la mitad de horas que ordena la jueza
- San Vicente Ferrer 2026: estos son los pueblos de Castellón donde será festivo este lunes 13 de abril
- Identifican al responsable de un vertido ilegal de grandes dimensiones en un monte privado de Castellón
- Les Useres desvela los nombres de los 13 ‘pelegrins’ de este 2026
- Los 40 restaurantes de la Comunitat Valenciana que pugnarán en Castelló por cocinar la mejor paella
- Xabier Fortes, Antón Reixa, Paco Roca y Rosario Raro se citan en la feria del libro de un pueblo de 651 habitantes de Castellón
- El alcalde de Vila-real tacha de 'parche inaceptable' la asignación a tiempo parcial de un profesor de apoyo a un escolar con discapacidad