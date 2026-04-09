El interés por la función pública se dispara en Castellón: el 54% de los jóvenes opositará para ser funcionario

La vocación es un factor determinante para escoger carrera universitaria. No en vano, el 61% de los jóvenes castellonenses elegirá qué titulación estudiar por vocación. Así lo refleja un estudio elaborado al término del Salón de Orientación Universitaria UNITOUR 2025-2026, celebrada en 25 ciudades españolas entre octubre de 2025 y febrero de 2026.

Comienzan a priorizar más las salidas o el dinero

Aun así, aunque es la opción mayoritaria, la importancia de la vocación en Castellón ha experimentado un descenso progresivo en las últimas ediciones, pasando del rotundo 87% registrado en el curso 2023-2024 al 63% el año pasado, hasta situarse en el 61% actual.

Por el contrario, el 19% priorizará las salidas profesionales a la hora de elegir grado, y crece poco a poco el interés en la elección de carrera porque "se gana mucho dinero", de un 0% en 2023-2024 a un 16% en 2025-2026.

Récord de interés por la función pública

En cuanto a sus perspectivas de futuro una vez finalizada la universidad, el estudio arroja un cambio de paradigma en Castellón. El 54% de los jóvenes tiene previsto opositar para ser funcionario, una cifra que ha crecido notablemente frente al 31% del año pasado y el 21% de hace dos cursos.

Se hunde el interés por la empresa privada

Este auge de la estabilidad pública coincide con un hundimiento del interés por la empresa privada, que ha pasado de ser la opción favorita del 67% de los jóvenes en 2023-2024 a representar solo el 8% en la presente edición. Respecto al espíritu emprendedor, el 33% de los castellonenses tiene previsto montar su propio negocio, manteniéndose en niveles similares al 38% del curso anterior.

Movilidad geográfica: el 68% prefiere estudiar "en casa"

Por lo que respecta a dónde les gustaría cursar sus estudios universitarios, Castellón muestra un fuerte arraigo académico. El 68% de los jóvenes prefiere hacerlo en su propia provincia o comunidad, una cifra que se mantiene estable y mayoritaria tras el 67% y 61% de los dos años previos. Solo un 25% planea desplazarse a otra comunidad autónoma y un 7% buscará formación en el extranjero.

El deseo de emigrar por motivos laborales gana adeptos

A pesar de todo, desde Unitour destacan un cambio de mentalidad respecto al lugar donde les gustaría trabajar. El deseo de desarrollar la carrera profesional cerca de casa se ha desplomado, ya que solo el 8% de los castellonenses desea trabajar en su comunidad, frente al 36% del año pasado y el 46% de hace dos ediciones.

En su lugar, los jóvenes apuestan por la movilidad nacional: el 54% prefiere trabajar en cualquier lugar de España, una cifra que casi quintuplica el 12% registrado el año pasado. Por su parte, un 19% planea irse al extranjero y a otro 19% le es indiferente el destino.