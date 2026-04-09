Estos son los mejores colegios de Castellón en 2026 según un portal especializado
El ranking elaborado por Micole, dedicada al análisis de centros escolares, tiene en cuenta criterios como los resultados académicos, los servicios e instalaciones, así como la diversidad e inclusión, entre otros
Dentro de pocas semanas saldrán los listados de alumnos admitidos en los centros educativos de la provincia de Castellón. Escoger un centro educativo para los hijos es, para muchas familias, una de las decisiones más difíciles. A la hora de elegir, influyen distintos factores según cada caso: el modelo educativo que ofrece el colegio, su proximidad al domicilio o el coste económico en el caso de los centros concertados y privados. Por este motivo, han surgido numerosas plataformas especializadas en analizar y comparar colegios, con el objetivo de ayudar a los padres que aún no tienen clara su elección.
A principio de año en el buscador de colegios de España ‘Micole.net’ publicó su ranking con los mejores colegios de España y desglosado por provincias y localidades. Así, podemos conocer qué centros educativos de la provincia de Castellón son los más destacados en base a los criterios del buscador, que se fija en resultados académicos, servicios e instalaciones y la diversidad e inclusión, entre otros.
En el ranking de los 100 mejores colegios de España podemos encontrar dos ubicados en la provincia. Se trata del Colegio British School Of Vila-real de Vila-real, así como el Colegio Agora Lledó International School de Castelló. Ambos son centros privados, laicos y mixtos.
Los mejores colegios públicos de Castellón
En el ranking de colegios públicos de la provincia de Castellón de ‘Micole.net’ aparecen un total de 25 centros, de los que los 10 primeros son los siguientes:
- CEIP Pintor Camarón — Segorbe
- Colegio Germans Ochando — Almazora
- Colegio CEE Púb. Penyeta Roja — Castellón de la Plana
- Colegio Excelentísima Diputación — Castellón de la Plana
- CEIP José Soriano Ramos — Vila-Real
- CEIP Isabel Ferrer — Castellón de la Plana
- CEIP Santa Àgueda — Benicasim
- CEIP Tombatossals — Castellón de la Plana
- CEIP Enric Soler I Godes — Castelló de la Plana
- CEIP Isidoro Andrés Villarroya — Castelló de la Plana
Los mejores colegios concertados de Castellón
En el listado de centros concertados de la provincia de Castellón se incluyen un total de 25, de los que los 10 primeros son:
- Colegio Mater Dei — Castelló de la Plana
- Colegio Seminario Menor Diocesano — Segorbe
- Colegio La Milagrosa — Segorbe
- Colegio Virgen Del Carmen — Onda
- Colegio Grans I Menuts — Castelló de la Plana
- Colegio Lope Castellón — Castelló de la Plana
- Colegio Virgen Del Carmen — Vila-real
- Colegio Liceo Benicàssim — Benicàssim
- Colegio Salesianos San Juan Bautista — Burriana
- Colegio Escuelas Pías — Castelló de la Plana
Los mejores colegios privados de Castellón
Por último, ‘Micole.net’ establece un ranking de los mejores colegios privados de la provincia de Castellón donde los más valorados son:
- Colegio British School Of Vila-real — Vila-real
- Colegio Agora Lledó International School — Castelló de la Plana
- Colegio Internacional San Cristóbal — Castelló de la Plana
- Colegio International English School of Castellón — Castelló de la Plana
- Colegio La Magdalena — Castelló de la Plana
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