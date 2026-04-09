Mirada de Castellón en la gira de Laura Pausini: El salto de una productora local

Como no podía ser de otra forma, Laura Pausini ha acaparado todos los focos durante la gira que le ha llevado por distintas ciudades de España. Sin embargo, detrás del éxito de la artista se esconde un equipo de hasta 80 personas en las que no ha faltado el acento de Castellón. Nos referimos a la empresa Goetics Producciones, que viene protagonizando un salto cualitativo confirmado en la producción de imagen de su primera gira de una artista internacional en España, la de la popular cantante italiana.

La vinculación de esta firma con la provincia se plasma en primer lugar en su nombre, que procede de la goethita, un mineral que se extrae en una mina de la Vilavella, localidad en la que Martí reside desde hace dos décadas, aunque es natural de Burriana. El “CS” remite, precisamente, a Castellón. Esa vinculación se mantiene también en el equipo humano, pues más de la mitad de trabajadores de la empresa son de la provincia.

Tras años dominando festivales como el FIB o el Arenal Sound, Goetics se ha estrenado con éxito en el tour nacional de Laura Pausini. / Mediterráneo

La estructura de Goetics Producciones combina una base estable con una plantilla variable, en función de las exigencias de cada montaje. Martí explica que cuenta con tres empleados fijos, aunque la dimensión de los trabajos cambia mucho según el evento. En citas como el FIB o el Arenal pueden llegar a ser 14 personas.

La trayectoria en los grandes eventos comenzó, según relata Martí, a la sombra del Arenal Sound, cuando todavía era autónomo. Empezó grabando fragmentos de conciertos en Nules y Vila-real para disponer de imágenes de aquellas actuaciones del festival. Más tarde pasó al escenario principal y, hace cuatro años, asumieron ya la realización de todos los escenarios. En la actualidad, Goetics Producciones trabaja habitualmente para Arenal Sound, FIB, Les Arts y Viña Rock, festivales organizados por The Music Republic, además de haber participado en otros como el Rototom.

Ese recorrido ha desembocado ahora en un nuevo escalón. Con Laura Pausini, la empresa ha afrontado su primera gira, tras ocho días de ensayos en Pamplona y la posterior producción de los conciertos en Navarra, Palau Sant Jordi, Roig Arena y Movistar Arena. Su trabajo se ha centrado en aportar equipos técnicos y personal de imagen de pantalla, con grabación en directo. Para esta gira desplegaron 11 cámaras con un grupo formado por siete personas.

Las imágenes que se han podido ver durante los conciertos de la artista son las que graba un equipo de hasta 11 cámaras, con siete personas. / Mediterráneo

Martí subraya que el 90% de los equipos son propios, una decisión que responde tanto al control del material como a las nuevas exigencias del sector. «Sabes cómo está cuidado; si lo alquilas no sabes cómo te llega», viene a señalar. La capacidad de reacción también resulta clave en este oficio: «Hace poco tuvimos que cambiar en solo 24 horas todos los equipos de HD a 4K por exigencia de un festival».

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Si las giras exigen precisión, los festivales siguen siendo, a su juicio, uno de los terrenos más duros. En apenas cuatro días pueden llegar a grabar hasta 20 conciertos, a veces de solo una hora cada uno. En una gira como la de Laura Pausini, en cambio, el trabajo parte de una mayor planificación porque se trata de una sola artista: «Ella además es súper profesional, muy correcta en el trato con la gente».