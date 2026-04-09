Tiempo en Castellón: Adiós al calor con lluvias este fin de semana y aviso por una posible dana
Desde Emergencias recomiendan “revisar techos, canaletas y desagües” ante el temporal de este fin de semana en la Comunitat Valenciana
La provincia de Castellón apura las últimas horas de estabilidad antes de un giro claro del tiempo en la Comunitat Valenciana. Tras varios días de ambiente casi veraniego, con cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, las previsiones conocidas en las últimas jornadas apuntan a un cambio a partir del fin de semana, con más nubosidad, lluvias y una bajada acusada de los termómetros. En ese escenario, además, distintos textos recogen que el modelo europeo ECMWF confirma la llegada de una dana a la Comunitat Valenciana, mientras la Agencia Estatal de Meteorología ya ha puesto fecha a las precipitaciones.
Antes de ese cambio, el calor todavía gana terreno. La Aemet prevé para el viernes 10 de abril una jornada todavía estable en la Comunitat, con cielo poco nuboso o despejado, posibles brumas matinales en puntos del litoral norte y central y probable polvo en suspensión en la mitad sur durante la segunda mitad del día. Las temperaturas seguirán subiendo y varias informaciones destacan máximas altas para la época, incluso rozando los 30 grados en algunos puntos de la Comunitat, dentro de un episodio de tiempo suave que también se ha dejado notar estos días en el litoral y el interior.
Pero el cambio ya asoma en la previsión del sábado 11. Según la Aemet para la Comunitat Valenciana, y en concreto Castellón, la jornada empezará con intervalos nubosos y tenderá a cielo nuboso por la tarde. Además, avanza probables precipitaciones débiles al final del día y mantiene la posibilidad de polvo en suspensión. Las mínimas variarán poco, pero las máximas empezarán a descender. En Castellón, el viento también irá a más, con noroeste moderado en el norte de la provincia, dentro de un escenario ya más inestable.
La previsión general de la Aemet para ese sábado refuerza ese empeoramiento. La borrasca situada al suroeste peninsular, ya debilitada, se desplazará hacia el este, al tiempo que la entrada de una masa de aire frío y húmedo por el noroeste dará lugar a un tiempo más revuelto y a una bajada importante de las temperaturas.
El domingo 12 será la jornada más adversa. La previsión autonómica de la Aemet habla de cielo muy nuboso con precipitaciones en la Comunitat Valenciana y de un descenso notable de las máximas. La predicción general para España insiste en la continuidad de la inestabilidad en la mitad este peninsular, con lluvias, bajada acusada de temperaturas y predominio del viento de componente norte. En los textos facilitados también se apunta a rachas fuertes o muy fuertes en Castellón.
Castellón se prepara para un fin de semana de contraste total: del calor y el sol de estos días a un ambiente más fresco, gris y marcado por la lluvia, especialmente de cara al domingo. La evolución de la dana y de la inestabilidad será clave en las próximas horas, pero el vuelco del tiempo ya aparece señalado en las previsiones.
El tiempo en Castellón
Suscríbete para seguir leyendo
- El entorno del Estadio de la Cerámica de Vila-real ganará 150 nuevas plazas de aparcamiento
- Educación le pondrá un profesor de apoyo al niño con discapacidad de Vila-real, pero solo la mitad de horas que ordena la jueza
- San Vicente Ferrer 2026: estos son los pueblos de Castellón donde será festivo este lunes 13 de abril
- Identifican al responsable de un vertido ilegal de grandes dimensiones en un monte privado de Castellón
- Les Useres desvela los nombres de los 13 ‘pelegrins’ de este 2026
- Los 40 restaurantes de la Comunitat Valenciana que pugnarán en Castelló por cocinar la mejor paella
- Xabier Fortes, Antón Reixa, Paco Roca y Rosario Raro se citan en la feria del libro de un pueblo de 651 habitantes de Castellón
- El alcalde de Vila-real tacha de 'parche inaceptable' la asignación a tiempo parcial de un profesor de apoyo a un escolar con discapacidad