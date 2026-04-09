La Unió agrupa a más de 60 propietarios afectados por LogistiCs para defender sus tierras en Castellón

La Unió Llauradora i Ramadera, en coordinación con el despacho de abogados De Juan & Olavarrieta, ha consolidado un amplio colectivo de propietarios afectados por el proyecto LogistiCs en Castellón y que suma ya más de 60 fincas con una superficie total superior a los 220.000 metros cuadrados.

Este colectivo que aglutina La Unió se ha organizado para defender "con firmeza" los derechos de los agricultores y propietarios ante cualquier propuesta o procedimiento que pueda depreciar el valor real de las tierras, según ha informado la organización agraria en un comunicado.

Tanto en un escenario de compraventa como en un eventual proceso de expropiación, La Unió Llauradora ha asegurado que ejercerá todas las acciones necesarias para garantizar una defensa colectiva "eficaz, rigurosa y transparente de sus intereses".

Defensa unida

En la última asamblea, las personas propietarias trasladaron de forma unánime la necesidad de que La Unió asumiera un papel "activo y firme" para garantizar una negociación justa, proteger el patrimonio agrícola e impedir cualquier intento de depreciación injustificada de las fincas.

El técnico responsable de expropiaciones de La Unió, Salvador Bosch, ha subrayado el "compromiso inequívoco" de la organización. "Vamos a luchar por conseguir lo mejor para el colectivo. No permitiremos que se malvendan las fincas, y si se llega a una expropiación, haremos todo aquello legalmente posible para que el justiprecio sea lo más alto", ha señalado.

La Unió ha recordado que su función es defender los intereses de las personas agricultoras y afectadas, garantizar el respeto institucional y asegurar que cualquier proceso que afecte a tierras agrícolas se haga con criterios objetivos, transparentes y justo.

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La Unió Llauradora mantiene abierto el proceso para incorporar nuevos propietarios que deseen sumarse a esta defensa conjunta y mantenerse informados, tanto de ofertas de compraventa como de todas las acciones jurídicas y técnicas que se están impulsando.